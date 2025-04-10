「提供運算選擇」Google推第7代AI晶片TPU 強調非降低對輝達依賴

Google推出新一代AI晶片TPU，AI硬體再升級。Google企業AI平台Vertex AI產品總監巴道里瓦拉接受中央社訪問表示，Google並非尋求減少對輝達AI晶片的依賴；TPU和GPU各具優勢，希望提供用戶更多選擇。

Google旗艦會議Google Cloud Next今天在拉斯維加斯登場。儘管不確定性籠罩市場，人工智慧（AI）熱度不減；多家企業表示「AI支出不變」，甚至需要挹注更多資金。

Google在會中推出主攻推論的第7代AI晶片TPU（Tensor Processing Unit，張量處理單元），距離第一代TPU發布已有10年時間；TPU也比競爭對手，如亞馬遜（Amazon）雲端運算服務AWS和微軟（Microsoft）雲端運算服務Azure的自研晶片發展更久。

巴道里瓦拉（Nenshad Bardoliwalla）今天受訪表示，Google在晶片技術上比競爭對手更具領先優勢，且能提供GPU（繪圖處理器）之外選項。

GPU為輝達（NVIDIA）主力產品，也是AI加速的一大核心；外媒解讀，Google等企業投入晶片研發可降低對輝達晶片的依賴。巴道里瓦拉對此表示，Google發展晶片並非為了尋求降低對輝達依賴，但的確是唯一在加速器上，能夠提供不同選擇的平台。

巴道里瓦拉表示，以技術來看，必須檢視模型實際架構，才能判斷哪一種硬體最合適，並無特定例子表明「TPU比較好」或「GPU比較好」，因此用戶應先選定模型。

巴道里瓦拉指出，Google和輝達保有緊密合作；Google確保用戶能在Google平台使用輝達最先進GPU的算力，並藉由輝達Blackwell晶片架構強化產品隱私安全。

Google今天同時推出「分散式雲端」（GoogleDistributed Cloud），把AI助理Gemini模型導入本地端，結合輝達Blackwell架構，將於今年第3季推出公開預覽版。

輝達執行長黃仁勳今天也以預錄影片方式現身Google Cloud Next大會主題演講，宣布與Google在「分散式雲端」的合作。他表示，在運算的各個層面，Google領先業界。