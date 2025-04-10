快訊

互不讓步…美中關稅戰變「數字遊戲」 學者：加到5000%也沒意義

遭指與董事長不合！光陽執行長柯俊斌有話說 3點聲明回應

愛上黑道妻？已婚警曖昧喊「老婆」爆衝突跛腳上班 蘆洲分局開鍘

聽新聞
0:00 / 0:00

「提供運算選擇」Google推第7代AI晶片TPU 強調非降低對輝達依賴

中央社／ 拉斯維加斯9日專電
Google執行長皮查伊9日在主題演講揭曉新一代AI晶片TPU，運算能力達42.5 Exaflops，使它比全世界最大的超級電腦還要強大。圖／中央社
Google執行長皮查伊9日在主題演講揭曉新一代AI晶片TPU，運算能力達42.5 Exaflops，使它比全世界最大的超級電腦還要強大。圖／中央社

Google推出新一代AI晶片TPU，AI硬體再升級。Google企業AI平台Vertex AI產品總監巴道里瓦拉接受中央社訪問表示，Google並非尋求減少對輝達AI晶片的依賴；TPU和GPU各具優勢，希望提供用戶更多選擇。

Google旗艦會議Google Cloud Next今天在拉斯維加斯登場。儘管不確定性籠罩市場，人工智慧（AI）熱度不減；多家企業表示「AI支出不變」，甚至需要挹注更多資金。

Google在會中推出主攻推論的第7代AI晶片TPU（Tensor Processing Unit，張量處理單元），距離第一代TPU發布已有10年時間；TPU也比競爭對手，如亞馬遜（Amazon）雲端運算服務AWS和微軟（Microsoft）雲端運算服務Azure的自研晶片發展更久。

巴道里瓦拉（Nenshad Bardoliwalla）今天受訪表示，Google在晶片技術上比競爭對手更具領先優勢，且能提供GPU（繪圖處理器）之外選項。

GPU為輝達（NVIDIA）主力產品，也是AI加速的一大核心；外媒解讀，Google等企業投入晶片研發可降低對輝達晶片的依賴。巴道里瓦拉對此表示，Google發展晶片並非為了尋求降低對輝達依賴，但的確是唯一在加速器上，能夠提供不同選擇的平台。

巴道里瓦拉表示，以技術來看，必須檢視模型實際架構，才能判斷哪一種硬體最合適，並無特定例子表明「TPU比較好」或「GPU比較好」，因此用戶應先選定模型。

巴道里瓦拉指出，Google和輝達保有緊密合作；Google確保用戶能在Google平台使用輝達最先進GPU的算力，並藉由輝達Blackwell晶片架構強化產品隱私安全。

Google今天同時推出「分散式雲端」（GoogleDistributed Cloud），把AI助理Gemini模型導入本地端，結合輝達Blackwell架構，將於今年第3季推出公開預覽版。

輝達執行長黃仁勳今天也以預錄影片方式現身Google Cloud Next大會主題演講，宣布與Google在「分散式雲端」的合作。他表示，在運算的各個層面，Google領先業界。

巴道里瓦拉談到領先優勢，指出「因為Google從硬體層面、平台層面、模型層面都不斷創新，所以能夠提供高品質、具競爭力，且在價格上勝過其他廠商的產品」。

Google企業AI平台Vertex AI產品總監巴道里瓦拉（Nenshad Bardoliwalla）受訪表示，Google研發AI晶片TPU最主要目的是希望提供用戶更多元的運算選擇。圖／中央社
Google企業AI平台Vertex AI產品總監巴道里瓦拉（Nenshad Bardoliwalla）受訪表示，Google研發AI晶片TPU最主要目的是希望提供用戶更多元的運算選擇。圖／中央社

Google 輝達

延伸閱讀

史丹福研究報告：中AI模型與美差距 去年已大幅縮小

靠Google街景圖找目標！竊賊偷遍嘉義400面道路反光牌遭起訴

Google AI新晶片 台積操刀 廣達、英業達受惠

Google Cloud AI代理 零壹、精誠、伊雲谷沾光

相關新聞

安慰性反彈暫歇？美股期指轉跌 專家警告：別高興太早

美國總統川普9日宣布，部分對等關稅暫緩90天實施後，激勵美股出現歷史性的報復反彈，帶動歐亞股市10日接棒飆漲。但10日美...

台積電進駐日本熊本 逾半居民說沒啥感受到連鎖效應

日本NHK及朝日新聞報導，對於台灣半導體大廠台積電進駐熊本縣，居民是否感受到連鎖效應等，超過一半的受訪者回答，完全或不太...

AI推升用電需求 IEA：資料中心2030年耗電量將翻倍

國際能源總署（IEA）今天表示，在人工智慧（AI）應用的推升下，資料中心用電量到2030年底前將增加一倍以上。這將為能源...

對等關稅重挫美股 散戶堅持不退？趁川普軟化貿易政策終於嚐到甜頭

川普大幅軟化貿易政策立場，激勵美股暴漲，散戶終於嚐到甜美的勝利果實。

幸福來了！川普宣布關稅延後 馬士基股價早盤暴衝20％

被視為全球貿易領頭羊的丹麥貨櫃航運集團馬士基（Maersk），股價在丹麥股市10日早盤大漲20%，因為美國總統川普對一些...

「提供運算選擇」Google推第7代AI晶片TPU 強調非降低對輝達依賴

Google推出新一代AI晶片TPU，AI硬體再升級。Google企業AI平台Vertex AI產品總監巴道里瓦拉接受中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。