台積電進駐日本熊本 逾半居民說沒啥感受到連鎖效應

日本NHK及朝日新聞報導，對於台灣半導體大廠台積電進駐熊本縣，居民是否感受到連鎖效應等，超過一半的受訪者回答，完全或不太有實際感受。

熊本縣每年都會做「縣民意識調查」。2024年9月縣政府隨機抽出居住在縣內的3500名、18歲以上居民，郵寄問卷有1523人回覆。

近日縣政府公布調查結果，詢問2024年2月台積電的工廠完工，有沒有實際感受到連鎖效應，有10.5%回答有感受到、14.0%說稍微有。有什麼樣的感受，最多人回答「旅客人數增加」，其次是徵才職務增加。

不過有34%的受訪者回答「完全沒有實際感受」，在5個選項占最多數，有24.2%的受訪者說「不太有實際感受」，意謂半數以上的受訪者表示否定。當初各方對台積電建廠能為熊本帶來的經濟正向影響，似乎未全面擴及。

朝日新聞說，問卷中並未直接詢問，半導體產業聚落成形，民眾是否對地下水涵養感到不安，以及對塞車有沒有不滿等。不過在縣民的滿意度項目中，交通環境的分數最低。