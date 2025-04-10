百達投顧：四大產業 將繼續扮演其防禦性角色

市場對於關稅問題的考量，除了直接受到關稅升高衝擊的企業之外，更重要是對於經濟衰退的擔憂，百達投顧指出，從此角度切入，必需消費品、公用事業、健護與電訊服務通常被認為是四個最具防禦性的產業，能夠在經濟衰退時提供相對穩定的投資選擇。

瑞士百達資產管理認為，美國經濟衰退的可能性被上調至50%或更高，原因包括持續的高關稅和信心崩跌的第二波效應。這些因素可能使已在放緩的經濟受到更嚴重的衝擊，導致失業率上升。美國政府在應對衰退時，貨幣政策和財政工具都受到限制，進一步加劇了不確定性。如果所有關稅全面實施，美國企業的獲利預計將下滑約15%，股市的本益比可能再壓縮10%。此外，全球對美國商品可能出現杯葛行動，進一步影響市場情緒和企業獲利。

在這樣的背景下，健護產業的防禦性特質尤為突出。百達生物科技策略團隊指出，雖然今年生物科技產業受到利率預期與經濟不確定性的影響而波動劇烈，但若股價大幅修正，仍可能為產業帶來併購的機會，特別是2024年大型製藥公司仍在消化交易案，手中資金充沛的大型製藥公司在2025年併購交易可能再度興起，為中小型企業帶來新的機會。川普政策推出的DOGE對FDA運作的影響仍不確定，但人工智慧的技術變革、FDA與產業的互動，以及大型製造公司面臨失去獨家經營權的壓力，將促進生物科技研發的進展。

就整體市場而言，百達投顧建議在美國經濟衰退風險升高之際，降低風險部位是審慎之舉，儘管市場情緒悲觀可能限制進一步下跌的空間。未來幾天，雙邊協商可能帶來突破，甚至小幅下調關稅的可能性也不能排除。然而，最可能的情境是經歷進一步升級後，才出現一場混亂且曠日廢時的降溫過程。在此期間，健護產業將繼續扮演其防禦性角色，提供相對穩定的投資選擇。