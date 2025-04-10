真反彈還是死貓反彈？美股單日暴漲在以往崩盤期間都曾出現

美股在連日挫跌後，周三（9日）上演大反彈，道瓊狂漲近3,000點為史上最大，原因是美國總統川普關稅政策「髮夾彎」，宣布對多數國家關稅措施暫緩90天實施。

不過，美國財經媒體報導，每個熊市都會有這樣的日子。

那斯達克指數周三飆漲12%，創下歷來第二大單日漲幅，也創2001年1月以來最大漲幅，而當時正值網路泡沫破裂時期之間。

在2008年10月金融危機期間，那斯達克指數寫下歷史上最佳的五個交易日中的兩個交易日。另外兩次危機發生在科技泡沫破裂之際。至於那指從1971年問世以來，第六大單日漲幅出現在2020年3月13日，當時正值新冠疫情衝擊美國。

包括本周三在內，那斯達克表現最好的25個交易日中，有22個發生在網路泡沫破滅、2008-2009年金融危機或新冠疫情初期。另一次發生在1987年10月21日，即「黑色星期一」崩盤股災的兩天後。另一次發生在2022年11月。

這通常會被稱為「死貓反彈」、「鬆一口氣反彈」或「空頭回補」。這是華爾街最糟糕的時期常見的反應。

然而要留意的是，應該為更多波動做準備。

那斯達克表現最糟的一個月，是1987年10月，當時該指數暴跌27%；第二糟糕的表現則是2000年11月的23%跌幅。在2020年3月，那斯達克指數下跌10%。那指今年第1季寫下2022年來最糟單季表現，本月暴跌暴漲後仍跌1%。

川普將多數貿易往來國的關稅稅率都降到10%並維持90天，以便與這些國家進行貿易談判，此舉引發了周三的狂歡式反彈。川普在社群媒體的貼文引發市場看好關稅幅度將低於預期，市場因而士氣大振，消弭近幾天暴跌的氛圍。

從富有的川普金主，到企業領袖，包括避險基金經理人艾克曼、家得寶（Home Depot）

共同創辦人Ken Langone到億萬豪投資者庫珀曼（Leon Cooperman）對川普的關稅提出嚴厲批評。摩根大通

執行長戴蒙周三稍早表示，關稅可能導致經濟衰退，貝萊德執行長芬克周一在紐約一場活動表示，「多數和我聊過的執行長都表示，我們可能現在處於經濟衰退中。」

全球首富、被視為川普心腹之一的特斯拉執行長馬斯克，本周初也猛​​列批評川普的首席貿易顧問納瓦羅，稱他為「白痴」，「比一袋磚頭還蠢」。他的特斯拉公司股票周三暴漲23%，此前四個交易日猛摔22%。

究竟這次大反彈，還會只是「死貓反彈」嗎？與1987、2000-2001 年、2008年和2020年的經濟衰退情勢相比，這一次的市場動盪有一個巨大區別，許多投資人表示，這次市場動盪很容易避免，而且只要川普改變決定，市況就會逆轉。

然而，想要預測川普的下一步，肯定會是愚蠢的行為。

川普上周日向記者表示，他不是故意導致市場崩跌，「但有時必須吃藥來解決問題」。他強調修補美國對中國貿易逆差的重要性，「除非我們解決這問題，否則我不會敲定協議」。

川普至少到目前都還維持對中國大陸的硬姿態。他周三表示，將把對中國的關稅稅率提高至125%，至於對所有其他國家的關稅則降至10%的基準關稅。

不過，由於企業依然面臨不明確的展望。許多企業可能必須暫停計畫，釐清現有和預期關稅將影響成本、損害營收的程度，以及必須採取哪些行動來鞏固供應鏈。