瑞銀財富管理投資總監辦公室：台灣及印度股市具吸引力

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，全球股市動盪之下，亞洲股市仍看好台灣及印度股市。

臺灣股票（具吸引力）：台股基準指數已從1月峰值下跌20%，反映嚴厲的對等關稅稅率、兩岸緊張局勢以及半導體可能被加徵關稅的風險。12個月遠期市盈率估值目前接近13倍，比長期平均值低一個標準差。雖然認為臺灣市場「具吸引力」並保持樂觀，但半導體行業的資本支出和每股收益確實存在修正的不確定性。台灣股市估值仍高於潛在的熊市底部，也就是2022年低點10.3倍附近，該價位比當前水準低約20%。

印度股票（具吸引力）：Nifty 50指數今年迄今相較於同地區股市 ，展現出一定程度的抗跌力。當前12個月遠期市盈率估值接近17.8倍，略低於10年平均水準。盈利增長有望改善，而上市公司的關稅風險看來可控。在熊市情景下，12個月遠期市盈率估值可能朝16倍下跌，或比當前水準低約10%。

瑞銀財富管理投資總監辦公室基準情景是，在關稅進一步升高的最初階段之後，隨著法律、商業和政治壓力上升，以及與各經濟體和各行業達成協議，美國的實際有效關稅稅率將從今年第3季度起開始下降。在此期間，消息變化、反制與報復以及對特定行業加徵關稅，可能讓短線波動大。

大陸股市（中性）：MSCI中國估值（12個月遠期市盈率）估計已下滑至9.7倍左右，與川普貿易戰1.0的最低水準一致。儘管對大陸股票保持中性觀點，但中美貿易爭端解決路徑不明及美國經濟衰退風險上升可能會促使市場計入更悲觀的預期。在下行情景，不排除MSCI中國重探2024年9月約8.5倍的估值低點（12個月遠期市盈率計），這意味著較當前水準還有10-12%的下跌空間。

日本股市（中性）：東證指數從3月27日的近期峰值回檔，原因也是意外嚴厲的關稅和美國衰退風險。以市場預估的12個月遠期盈利計算，東證股價指數目前的遠期市盈率為12倍，市淨率約為1.1倍，接近2010年來市盈率11-16倍的區間低點。將截至2026年3月的財年盈利預期下調至同比減少2%（之前為同比增長4%），並預計市場情緒將持續疲軟。在更極端的熊市情景下，東證股價指數可能測試2,100點附近的下行支撐，這意味著市淨率接近1.0倍，或較當前水準下跌約8%。

亞洲股票（中性）：亞洲（日本除外）股票市盈率估值已跌至將近12倍，距離約11倍的歷史偏低水準不遠（包括貿易戰1.0期間）。在任何關稅降級信號出現之前，隨著市場應對增長放緩、全球貿易及投資疲軟的影響，預計該基準指數可能還會進一步下行，幅度在高個位元數到低雙位數之間。

在東南亞地區，預計泰國、新加坡和馬來西亞將受到關稅的直接和間接影響。雖然美國市場營收在MSCI東盟指數中的占比相對較低，僅約3%，但在熊市情景下市場可能進一步下跌13%，市盈率下滑至疫情低點11倍（一年平均水準為13.9倍）。

管理波動性。適用於對短期風險感到憂慮，並尋求避險投資組合以抵禦進一步下行風險的投資者。在股票方面，隱含波動率高企意味著避險下行風險不再便宜，但基於未來仍然高度不確定，採取某種程度的到期本金贖回策略，將是管理投資組合潛在下行風險的有效方式，尤其是倘若市場開始計入美國經濟衰退加劇。

投資者可以考慮持有優質的亞洲信用債敞口，因為在當前環境下，債券應能為投資組合提供不錯的潛在總回報並提高多元化。亞洲投資級債券目前收益率約為5.1%，息差收益仍具吸引力且波動性遠低於其他細分市場或資產類別。本地區信用債基本面穩健，出現廣泛違約周期的風險仍有限。在亞洲投資級債中我們看好短債，在亞洲高收益債則建議小幅配置並精選標的。

黃金將繼續為投資組合提供多元化效應，這次拋售帶來逢低構建黃金敞口的機會。投資者可以考慮在美元計價的平衡型投資組合中配置5%黃金敞口。在基準情景中，黃金目標價在3,200美元/盎司。