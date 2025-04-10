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川普關稅政策轉向 科技七雄市值1日飆升1.5兆美元

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
圖為美股示意圖。路透
圖為美股示意圖。路透

美國總統川普宣布全面性關稅措施暫緩實施90天之後，「科技七雄」今天市值1日飆升超過1.5兆美元，近幾個交易日以來重摔的壓力一掃而空。

路透社報導，漲歸漲，這些科技大廠仍未能彌補自2024年底登頂以來總計蒸發掉的3.4兆美元，而這3.4兆美元中，有約2兆美元的損失出現在上星期，也就是川普對包括主要科技市場和中國等多國的出口商品祭出關稅措施的期間。

不過，川普今天宣布暫緩實施關稅措施之後，給了投資人理由再掏錢買回拜人工智慧（AI）之賜而漲翻天的科技股。

投資顧問公司Running Point Capital投資長舒曼（Michael Ashley Schulman）表示，關稅「暫緩實施，但願各企業的財務長和營運長這下能有喘息空間，讓先前因為貿易摩擦而遭擱置的AI相關擴建計畫能夠繼續進行下去，尤其是諸如來自台灣和韓國等暴露在關稅風險之下的進口AI晶片與特殊硬體」。

舒曼說：「科技大廠的AI雄心需要極為龐大的資本支出、跨領域人才、以及錯綜複雜的硬體依存關係。」

他補充說，透明清楚的關稅政策，是消弭預算決策不確定性的關鍵，而暫緩實施這一步雖然允許各大企業重拾策略規劃，但前景依舊模糊不清。

今天美股收高，那斯達克指數暴漲逾12%，「科技七雄」輝達（Nvidia）、蘋果（Apple）、特斯拉（Tesla）、微軟（Microsoft）、Alphabet、臉書（Facebook）母公司Meta、亞馬遜（Amazon）股價漲幅在9.68%和22.69%之間。

Alphabet今天重申，公司今年將斥資750億美元建設資料中心容量；微軟則表示，將投入超過800億美元開發資料中心基礎設施。

Alphabet 川普

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