亞股大漲 日股飆9% 比特幣也勁揚7%站回8萬美元
美國總統川普宣布對多數國家暫停徵收關稅90天後，華爾街出現2008年來最大規模買盤，而亞太股市今天開盤後也大漲，比特幣也勁揚超過7%，回升至8萬美元之上。
日本日經225指數盤中大漲9%，上漲超過2,800點，東證指數上漲超過7%。
南韓Kospi股價指數上漲5%，小型股科斯達克指數上漲逾4%。
澳洲股市S&P/ASX 200指數開盤上漲6%。
投資人將密切關注中國大陸股市，因為在北京宣布計劃對美國商品徵收84%的反擊關稅後，美國將對來自中國大陸的進口商品的關稅提高至 125%。
加密貨幣方面，比特幣大漲7.7%至82,967美元，XRP、Solana分別暴漲超過11%。乙太幣也由黑翻紅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言