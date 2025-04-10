亞股大漲 日股飆9% 比特幣也勁揚7%站回8萬美元

美國總統川普宣布對多數國家暫停徵收關稅90天後，華爾街出現2008年來最大規模買盤，而亞太股市今天開盤後也大漲，比特幣也勁揚超過7%，回升至8萬美元之上。

日本日經225指數盤中大漲9%，上漲超過2,800點，東證指數上漲超過7%。

南韓Kospi股價指數上漲5%，小型股科斯達克指數上漲逾4%。

澳洲股市S&P/ASX 200指數開盤上漲6%。

投資人將密切關注中國大陸股市，因為在北京宣布計劃對美國商品徵收84%的反擊關稅後，美國將對來自中國大陸的進口商品的關稅提高至 125%。

加密貨幣方面，比特幣大漲7.7%至82,967美元，XRP、Solana分別暴漲超過11%。乙太幣也由黑翻紅。