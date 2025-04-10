美債市遭關稅攪動 川普卻稱「美麗」交易員縮減Fed降息

美國總統川普周三（9日）形容債市「很美」。但對於美國公債交易人士來說，這一天意味著純粹的混亂。

川普周三表示，對數十多國的對等關稅暫緩90天執行，引發債市巨震。交易人士削減對聯準會降息的押注，對聯準會政策預期最為敏感的美國2年期公債殖利率一度飆漲多達30個基點，創2009年以來最大盤中漲幅，殖利率稍後有所回落，報3.895%。市場如今預期到年底將有約三次降息，低於盤中稍早預估的四次降息。

基準的美國10年期殖利率盤中同樣上沖下洗，盤初一度飆升至4.5%，經過拉鋸後尾盤報4.32%。

同時間，30年期公債殖利率回吐漲幅，自稍早一度觸及5.02%的2023年來最高水準，回落至4.7%。部分原因在於對關稅不斷升級將令通膨重燃的擔憂有所緩解。

SEI Investments Co.固定收益投資組合管理全球主管Sean Simko表示，川普關稅的立場有所軟化，至少目前是如此，「這為聯準會爭取了更多時間觀察通膨走勢」。

他說，「這一走勢是一種樂觀的解讀」，「時間會告訴我們到底只是暫停，還是會在談判取得積極進展的情況下降低全球的經商成本」。

震盪的走勢影響了亞洲債市，短天期澳洲公債殖利率創下近三年來最大飆升幅度，而紐西蘭殖利率曲線急遽趨平。

CreditSights投資級與總經策略主管Zachary Griffiths表示：「這對美債來說不是個贏的市場，無論是傳統風險偏好推高殖利率，或是貿易戰引發的避險疑慮推高殖利率，因為外國可能拋售或基差交易平倉。」

在行情轉折前，美債市場情緒低迷，因為有說法指出，投資人將槓桿操作的債券部位進行平倉。川普在周三下午的說法顯然也承認了這樣的憂心。

川普表示：「我昨晚見到人們有點過於不安。我正觀察著，但如果你現在看看，是美妙的。」

美債本周來下跌，有別於川普在4月2日宣布對等關稅後美債出現的上漲趨勢。殖利率的轉變主要集中在長天期債券，部分原因是擔心關稅將引發通膨式的全球貿易戰。但同時間，美債市場的脫鉤變得自我強化，因為高度虧損引發熱門押注部位資金撤出。

尤其是，許多交易人士原本押注美國公債表現會勝過利率交換合約，原因是預料川普當權下的監管變得更為有利。然而當通膨題材交易佔上風時，這些押注就被棄守了，交換合約則有歷來可觀的相對漲幅。