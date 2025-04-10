快訊

上午8時31分花蓮卓溪規模4.3地震 最大震度3級

川普關稅引內訌？美國政府陷入迷惑分歧

女星白白深夜發文證實離婚 爆先生4年提4次

傳黃仁勳赴晚宴 川普撤回對中出口H20晶片限制

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
輝達執行長黃仁勳。(路透)
輝達執行長黃仁勳。(路透)

美國全國公共電台（NPR）今天報導，在輝達執行長黃仁勳上週出席在佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行的晚宴後，川普政府收回限制輝達向中國出口H20人工智慧晶片的計畫。

路透社報導，晶片大廠輝達（NVIDIA）的H20人工智慧（AI）晶片是在美國實施出口管制下，能合法在中國取得的最先進AI處理器。NPR引述兩名知情人士說法報導，美國數個月來都在計劃對這款晶片實施出口管制，原本準備最快在本週實施。

NPR報導說，在輝達向美國總統川普政府承諾將在美國投資新的AI資料中心後，上述的管制計畫出現改變。

路透社尋求對此置評，但白宮與輝達均未立即回應。

路透社1月曾報導，川普政府已在考慮加強限制輝達出售為中國市場設計的H20晶片。

民主黨籍前總統拜登政府執政以來，華府就在考慮限制向中國出口那些晶片。

今年2月，路透社獨家報導H20的訂單量增加，主要是因中國AI新創公司「深度求索」（DeepSeek）的低成本AI模型對H20的需求旺盛。

美國科技新聞網站The Information報導，字節跳動（ByteDance）、阿里巴巴與中國騰訊控股有限公司等中國企業，在今年頭3個月對輝達H20伺服器晶片下訂至少160億美元的訂單。

兩名美國國會議員共和黨籍的穆勒納爾（JohnMoolenaar）與民主黨籍的克利什納穆希（RajaKrishnamoorthi）1月底都要求對輝達AI晶片出口施加更多限制。

川普 民主黨 美國

延伸閱讀

美債連日遭拋售 川普關稅影響美經濟穩定性

賴總統投書彭博 4點回應川普對等關稅

宣布暫緩90天對等關稅原因 川普：人們變得有些害怕

川普暫緩關稅 政策轉彎？美財長：這一直是川普的策略

相關新聞

美債市遭關稅攪動 川普卻稱「美麗」交易員縮減Fed降息

美國總統川普周三（9日）形容債市「很美」。但對於美國公債交易人士來說，這一天意味著純粹的混亂。

傳黃仁勳赴晚宴 川普撤回對中出口H20晶片限制

美國全國公共電台（NPR）今天報導，在輝達執行長黃仁勳上週出席在佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）舉行的晚宴後，川普...

美元兌避險貨幣日圓和瑞郎反彈 川普暫緩額外對等關稅

美元兌日圓和瑞士法郎等避險貨幣周三反彈，美國總統川普政策急轉彎，又宣布對貿易夥伴額外加徵的對等關稅暫緩90天，但更提高對...

停徵關稅90天 油價大漲逾4%後繼續反彈 金價也衝高3%

國際油價今天盤中繼續上漲逾1%，周三（9日）大漲超過4%，自四年低點反彈，因為美國總統川普宣布暫緩多數貿易夥伴的對等關稅...

費半創史上最大漲幅 台積電ADR飆漲12.3%

台積電ADR周三（9日）飆漲12.3%，收在158.75美元，較台北交易溢價拉大為33.4%。

課陸船高額泊港費 美擬調整

在美中貿易戰升溫之際，美國似乎打算放寬原本計畫徵收大陸船舶停靠美方港口的措施，外媒引述知情人士稱，這是因為來自各行業向美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。