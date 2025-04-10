美元兌避險貨幣日圓和瑞郎反彈 川普暫緩額外對等關稅

美元兌日圓和瑞士法郎等避險貨幣周三反彈，美國總統川普政策急轉彎，又宣布對貿易夥伴額外加徵的對等關稅暫緩90天，但更提高對大陸貨品關稅，加深美中之間的對抗。

美元兌避險日圓勁升 1.2%，至 148.80日圓，扭轉早盤頹勢。美元兌瑞士法郎勁升 1.1%，至 0.8569 瑞士法郎。

Klarity FX執行董事Amarjit Sahota談到川普關稅時提醒：「我個人認為這不是一個好主意：90 天的暫停只會在 90 天內製造更多的不確定性。」

美國 10 年期公債殖利率在美國財政部周三標售 390 億美元公債獲得強勁需求後收窄漲幅。美國 10 年期公債殖利率上升 13.6 個基點，至 4.392%。

美國財政部長貝森特在接受福克斯新聞採訪時重申，美國仍然奉行強勢美元政策。

梅爾茨(Friedrich Merz)領導的德國保守派周三與中左翼社會民主黨達成了聯盟協議，這有助於支撐歐元。

歐元升值0.1%，至1.09685美元，逐步向上周的高點1.1147美元回升。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）小跌0.05%至102.900。