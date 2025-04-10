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川普關稅引內訌？美國政府陷入迷惑分歧

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停徵關稅90天 油價大漲逾4%後繼續反彈 金價也衝高3%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
油田工人作業中。路透
油田工人作業中。路透

國際油價今天盤中繼續上漲逾1%，周三（9日）大漲超過4%，自四年低點反彈，因為美國總統川普宣布暫緩多數貿易夥伴的對等關稅90天，緩解了市場對貿易戰和經濟前景的擔憂情緒，銅價也走揚；黃金價格周三飆漲超過3%，創出2020年3月以來最大漲幅。

油價勁揚逾4%

布蘭特原油6月期貨9日收盤結算價上漲4.2%，報每桶65.48美元；西德州中級原油（WTI）5月期貨上漲4.7%，結算價報每桶62.35美元。此前，布蘭特一度跌破每桶60美元，為2021年來首見。

川普周三宣布暫停執行對數十個貿易夥伴加徵的對等關稅，投資人期望這有助於緩解貿易衝突，降低經濟衰退的可能性。但同時，川普還將中國商品進口稅進一步上調至125%，以報復中國。

CIBC Private Wealth Group高級能源交易員Rebecca Babin表示：「整體金融市場如釋重負的反彈帶動原油走高，但暫停對其他國家的關稅與上調對華關稅相比的影響要小得多，因為中國是原油需求成長的主要推動力。」

金價大漲3%

金價周三大幅走高，並創2020年3月以來最大漲幅。

現貨黃金價格9日收盤上漲3.33%，報每英兩3,082.70美元，盤中一度上漲3.9%至每英兩3,099.6美元

金價最初上漲是受到了川普對等關稅於周三凌晨生效、中國和歐盟採取報復行動的提振。在白宮宣布對部分國家的對等關稅暫停90天之後，金價一度回落，但在尾盤再度攀升。

在川普宣布暫停關稅決定之後，紐約銅期貨一度上漲高達7%；但之前已經收盤的倫敦金屬交易所銅價下跌

截至倫敦市場收盤，LME期銅下跌0.5%，報每噸8,613.0美元。

對等關稅 川普 金價

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