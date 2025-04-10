費半創史上最大漲幅 台積電ADR飆漲12.3%

台積電ADR周三（9日）飆漲12.3%，收在158.75美元，較台北交易溢價拉大為33.4%。

美國股市標普 500 指數周三狂漲 創下 2008 年來最大單日漲幅，美國總統川普宣布，原本對數十國9日生效的額外關稅暫緩 90 天生效，對中國大陸的關稅稅率則提高至125%，投資人歡聲雷動。

道瓊工業指數狂漲2,962.86點，漲幅7.9%，至40,608.45點，創下史上最大漲點；標普500指數大漲474.13點，或9.5%，至5,456.90點，創下自2008年10月全球金融危機以來最大單日漲幅。那斯達克綜合指數狂奔 1,857.06 點，漲幅 12.2%，至 17,124.97 點，創下 2001 年 1 月網路泡沬以來最大漲幅。

費城半導體指數大漲18.7%，創有紀錄以來最大單日漲幅。安謀（Arm）和超微（AMD）各漲24.2%和23.8%，輝達（NVIDIA）大漲18.7%。台積電ADR大漲12.3%，是費半成分股中漲幅最小的。

台灣加權股價指數周三大跌1,068.19點，收在17,391.76點。台積電跌3.8%，收在785.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 137.69 +12.53 115.00 +19.73

中華電 CHT 129.12 +3.19 126.00 +2.47

台積電 TSM 1047.12 +12.29 785.00 +33.39

聯電 UMC 44.65 +10.62 39.90 +11.92

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據