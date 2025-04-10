費半創史上最大漲幅 台積電ADR飆漲12.3%
台積電ADR周三（9日）飆漲12.3%，收在158.75美元，較台北交易溢價拉大為33.4%。
美國股市標普 500 指數周三狂漲 創下 2008 年來最大單日漲幅，美國總統川普宣布，原本對數十國9日生效的額外關稅暫緩 90 天生效，對中國大陸的關稅稅率則提高至125%，投資人歡聲雷動。
道瓊工業指數狂漲2,962.86點，漲幅7.9%，至40,608.45點，創下史上最大漲點；標普500指數大漲474.13點，或9.5%，至5,456.90點，創下自2008年10月全球金融危機以來最大單日漲幅。那斯達克綜合指數狂奔 1,857.06 點，漲幅 12.2%，至 17,124.97 點，創下 2001 年 1 月網路泡沬以來最大漲幅。
費城半導體指數大漲18.7%，創有紀錄以來最大單日漲幅。安謀（Arm）和超微（AMD）各漲24.2%和23.8%，輝達（NVIDIA）大漲18.7%。台積電ADR大漲12.3%，是費半成分股中漲幅最小的。
台灣加權股價指數周三大跌1,068.19點，收在17,391.76點。台積電跌3.8%，收在785.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 137.69 +12.53 115.00 +19.73
中華電 CHT 129.12 +3.19 126.00 +2.47
台積電 TSM 1047.12 +12.29 785.00 +33.39
聯電 UMC 44.65 +10.62 39.90 +11.92
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言