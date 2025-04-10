美債續跌 安全避險天堂地位堪憂

美國新宣布的對等關稅於9日生效，引發美國公債賣壓，令投資人更擔憂美國公債的「安全天堂」地位。

10年期公債殖利率9日一度竄升到4.51%，比本周初時的3.9%上升逾50基點；30年期公債殖利率9日則一度升破5%。受美債影響，英國及日本公債殖利率也大幅上升。

殖利率上升，使川普政府面臨新挑戰，也可能象徵投資人對美國公債市場喪失信心。花旗集團利率策略專家威特夏爾表示，「這股賣壓可能預示債市體制轉變，美債已不再是全球債市的安全天堂」。

近日債市的賣壓，顯示投資人已將資金從低風險資產轉為現金，因為川普的新關稅措施引發金融市場激烈動盪。股市與債市通常是反向變動，但近日卻是股債雙跌。市場人士相信避險基金正在拋售公債部位，因而使債市加速下跌。

經濟學家桑默斯貼文指出，「這種高度不尋常的形態，顯示全球金融市場對美國資產的意識一視同仁。我們已被全球金融市場視為有問題的新興市場」。

市場另一項壓力，則是美國公債殖利率與利率交換合約的利差擴大。分析師指出，如果情勢持續惡化，將迫使避險基金賣出任何能夠賣出的資產，即使是優質資產；如果聯準會（Fed）不趕快介入，可能引發全面性的危機。情勢相當嚴峻。

美國財政部長貝森特倒是淡化處理市場的緊張氛圍。他9日表示，「我相信這絕不是系統性；固然令人不安，但這是債券市場在進行正常的降低槓桿比率操作」。

但德意志銀行專家芮德表示，「基於公債跌幅之大，使人們關切Fed可能有必要做出反應，以穩定市場情勢。市場預期Fed將會緊急降息，一如之前新冠疫情與金融海嘯爆發時的作法」。

日本公債也大幅下跌，30年期殖利率9日一度上升0.3個百分點，達到2.8%，是21年來高點；英國30年期殖利率上升0.25百分點，為5.59%，是1998年來高點。

一些市場人士猜測，中國及其他國家正在拋售美債。法國巴黎銀行首席投資顧問譚姆表示，「市場現在擔心中國及其他國家拋售美國公債，作為報復工具，因而推升殖利率」；他並表示，「基於關稅、談判及報復等方面都存在不確定性，因此我們預料短期間債市仍將動盪」。