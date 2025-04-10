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川普暫停提高75國關稅90天 對大陸升至125%

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課陸船高額泊港費 美擬調整

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

在美中貿易戰升溫之際，美國似乎打算放寬原本計畫徵收大陸船舶停靠美方港口的措施，外媒引述知情人士稱，這是因為來自各行業向美國政府的大量負面反饋認為，這可能對美國經濟帶來嚴重衝擊。

路透社昨日援引六名知情人士報告稱，美方正在考慮的變化，包括推遲實施和設計新的收費結構，以降低到港的中國大陸船隻的總體成本。

此前美國貿易代表署今年稍早完成對大陸航運業的調查後提案，對停靠美國港口的中國大陸製造或與中國大陸有關的船隻，每次徵收可能高達三百萬美元費用。不過在上個月的公開聽證會上，從煤炭到農業等眾多行業的代表認為，現有的全球航運船隊中普遍存在與中國大陸有關聯的船隻，而更換這些船隻又需要時間，因此收費提案可能會導致從煤炭到大豆等各種產品無法運往市場。

六名消息人士均稱，美國政府也正在考慮對這些費用進行調整，以減少對美國企業的影響。一名消息人士說，正在考慮的方案之一是根據公司船隊中，中國大陸製造船舶的數量調整收費標準；兩名消息人士稱，政府還在考慮根據卸船噸位收費。

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