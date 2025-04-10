Fed傳聲筒這麼說：鮑爾怎麼做都贏不了

聯準會（Fed）官員繼續表示將觀望貿易政策演變及對經濟影響之際，有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報（WSJ）記者提米羅斯（Nick Timiraos）分析，美國總統川普的貿易政策正讓Fed主席鮑爾陷入「怎麼做都贏不了」的困境，因為關稅會推升通膨，帶來的不確定性又削弱經濟成長。

今年有投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比8日警告，川普對等關稅政策規模「遠超乎」他的預期，企業都在對最終關稅政策的樣貌感到焦慮和不確定。

今年沒投票權的舊金山聯準銀行總裁戴莉也說，Fed能先靜觀貿易政策變化，但暗示別期待關稅觸發的降息行動。

專家學者、企業主和投資人都認為，美國大幅上調關稅造成的不確定性，將導致企業凍結招聘並減少支出，消費也會放緩。這會需要央行降息救經濟，但進口商品價格大漲，可能推升通膨。

Fed前理事梅爾指出，Fed已「陷入怎麼做都贏不了的處境」。Fed官員為難之處還包括：現在降息也解決不了不確定性的問題，因為不確定性主要來源並非Fed所能掌控，就算降息2至4碼，也不足以改變大局。

Fed前經濟學家特雷齊（Riccardo Trezzi）說，Fed目前對川普政策帶來的衝擊無能為力。貨幣政策也無力解決川普貿易戰引發的更廣泛的擔憂，包括很容易演變成資本戰並最終失去美國的經濟主導地位。特雷齊對長債和股票均遭拋售「深感憂慮」。