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對與中國有關船隻徵泊港費面臨反彈 美調整政策

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國貿易代表署針對中國建造船隻停靠美國港口，提出徵收數以百萬計美元港口費的計畫。貿易代表葛里爾今天告訴國會議員，並非所有提案都會實施。

路透社報導，葛里爾（Jamieson Greer）出席參議院財政委員會（Senate Finance Committee）聽證會時表示，相關提案是為了解決美國造船業大幅萎縮的問題。

美國貿易代表署（USTR）對中國在全球造船、海運和物流領域居於主宰地位進行調查後，計劃對進入美國港口、由中國建造的船隻徵收高額費用。葛里爾指出，這項港口費計畫是「擬議行動或一連串潛在收入」，可用於為在美國造船創造誘因。

他表示：「不是全部都會實施，費用不全然會漸增。」

諸多航運利害相關人士針對這項計畫作出公開評論。葛里爾表示，他也私下會見其中一些人。

他說，貿易代表署正在研究相關反應及3月底聽證會中的證詞。

葛里爾表示，貿易代表署希望「確保我們有足夠時間、正確誘因，在不衝擊我國經濟的情況之下將造船業帶到這裡來」。

拒絕公開身分的3位消息人士告訴路透社，這項港口費計畫可能11月才會實施。.

這項計畫受到美國鋼鐵業者和鋼鐵產業工會支持，但是反對的人更多。

在聽證會中，農人、能源業者、化學和營造公司、國內船舶營運商無不證稱，這項計畫增加他們的成本，可能導致破產。

國內碼頭營運商也示警，這項港口費計畫可能像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發初期時那樣地引發供應鏈混亂。

海事專家及律師指出，貿易代表署2月提出的計畫內容含糊。

也有人表示，港口費可能累積，在某些情況下，一次進港可能會高達350萬美元。

疫情 碼頭 美國

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