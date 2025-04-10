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全球第六座工廠 樂高越南新廠啟用

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

儘管越南遭川普政府課徵高關稅，但來自丹麥的全球最大玩具製造商樂高（Lego）9日仍如期宣布，正式啟用位於越南南部的新工廠，成為全球第六座工廠。玩具市場整體放緩下，消費者對樂高產品的需求持續逆勢成長，促使其擴充產能。選擇越南作為新廠廠址，也顯示樂高致力於亞太區域的長期成長，並將生產據點移往與消費者更近的地方。

越南廠斥資10億美元興建，啟用後預計帶來約4,000個職缺。將生產設備設於關鍵市場附近，是樂高公司維持數十年的策略，除有助壓低成本，更保護其免於外來因素及供應鏈遭干擾的影響 。

樂高目前在亞洲僅有另一座工廠，位於中國嘉興。越南廠廠址就在胡志明市外，面積有62個足球場大，並會與今年稍晚將啟用的區域配送中心共同運作，以確保供應順暢。越南廠並將在2026年前，全面採用再生能源。

該公司去年營收躍升13%，至743億丹麥克朗（100億美元），新產品數量也增加46%，是史上最多。樂高過去曾推出著名的主題玩具套組，比如哈利波特及星際大戰等，也宣布明年將與Nike及F1賽車合作。

樂高在墨西哥蒙特雷設有工廠，產品主要銷往美國。目前則正在美國維吉尼亞州建造新工廠，預計2027年啟用。

樂高 美國 越南

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