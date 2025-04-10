反馬斯克浪潮延燒 福斯業績意外躍增
在反馬斯克浪潮拖累特斯拉的銷量之際，福斯意外受惠，旗下電動車銷量激增近六成，帶動這家歐洲最大車廠的全球銷量在上季躍增。
彭博資訊報導，福斯9日說，第1季的全球銷量增加1.4%至213萬輛，在歐美市場的銷量成長，抵銷中國大陸買氣持續下滑的影響。
消費者對馬斯克擴大參與川普政府，以及支持歐洲的極右派運動表達不滿，導致特斯拉銷量下滑，這似乎提振了福斯等車廠的電動車銷量。福斯上季電動車銷量暴增59%至21萬6,800輛，在歐、美這兩個特斯拉的重要市場，福斯的電動車銷量分別跳增逾100%與51%。
同時，福斯等歐洲車廠，在全球最大市場中國大陸的銷售尚未回溫。福斯上季在大陸的電動車銷量銳減37%，當地整體銷量則下滑7.1%。
隨著川普政府的汽車關稅已於上周實施，福斯未來能否維持同等強勁的銷售動能，尚不得而知。福斯旗下的奧迪與保時捷等品牌，料將受到汽車關稅的嚴重打擊，因為這些品牌在美國市場的車源，大多仰賴從歐洲進口。
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