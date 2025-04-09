川普發文喊買進！大陸歐盟回敬美國關稅 美股早盤搭雲霄飛車

川普對等關稅9日全面上路，中國大陸稍後宣布，將對美國商品的報復性關稅提高至84%，進一步升高全球貿易緊張。歐亞股市哀鴻遍野，美股早盤則繼續震盪，道瓊和標普500指數忽漲忽跌，那斯達克綜合指數和費半指數相較之下較強勁，台積電ADR則走低，不過跌幅僅約0.2%左右。

在美國對中國課徵的104%進口關稅生效後不久，中國大陸宣布將從10日起對美國產品課徵84%關稅。歐盟也宣布，將從15日起對美國實施第一波報復措施。

美國對其他國家的進口關稅也在9日生效。加拿大8日重新確認了對美國製車輛實施25%報復性關稅的計畫。

美國財長貝森特表示他將負責領導關稅談判，或許讓一些投資人受到激勵。華爾街希望他在關稅談判中的重要性，能勝過商務部長盧特尼克或貿易顧問納瓦羅。

川普9日開盤後不久在自家社群媒體Truth Social上發文呼籲民眾「冷靜」，「一切事情都正在順利發展。美國將會變得比以往更大、更好。」他隨後還又再發文表示：「現在是買進的好時機!!!」雖然買什麼他沒明指。