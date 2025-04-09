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重出江湖？若債市動盪未解 德銀估Fed或將啟動緊急量化寬鬆

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
德銀預期，若債市動盪不止，Fed可能緊急啟動量化寬鬆。路透社
德銀預期，若債市動盪不止，Fed可能緊急啟動量化寬鬆。路透社

德意志銀行表示，債市動盪已將美國長債殖利率一度推高至5%以上，若亂象難止，可能迫使聯準會（Fed）啟動緊急量化寬鬆（QE），以穩定債市。

美國總統川普發動關稅戰，加深外界對美國資產的安全性疑慮，美國公債9日遭遇更猛烈拋售，30年期公債殖利率一度攀升至5.02%，為2023年11月以來最高。德銀全球外匯策略主管薩拉維洛斯表示，若此一情況未止，Fed將需要動用「緊急量化寬鬆」這類「斷路器」手段進場干預。

他在報告中寫道，「如果美債市場近期的動盪未解，我們認為Fed別無選擇，只能透過緊急購債以穩定債市」。

這類作法絕非前所未見。2020年，Fed的決策官員大舉降息並啟動量化寬鬆計畫，藉此大量注入流動性，以緩解新冠疫情釀成的金融衝擊。兩年後，英國前首相特拉斯推動不具財源的減稅預算案，引發債市動盪，英國央行也曾進場買進公債壓抑殖利率。

不過，目前Fed並無任何出手的跡象，無論是支持市場流動性，或是下調利率。

Fed若採取干預措施，可能在短期內讓市場穩定下來，但薩拉維洛斯指出，若要從中期的變化中回穩，則有賴川普政府扭轉政策。

這些中期變化包括美元貶值。德銀形容，長久以來被視為動盪時期避風港的美元，已陷入信心危機。

薩拉維洛斯指出，國際投資人現在不是湧入美元避險，他們所採取的「去美元化」動作比預期更快。美元9日再陷動盪，兌多數主要貨幣走弱。

他說：「市場已對美國資產失去信心，與其囤積美元流動性來彌補資產與負債的錯配，他們乾脆直接拋售美國資產。」

Fed 債市 美國 量化寬鬆

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