快訊

股債雙殺！國安基金難擋川普關稅 45檔破底、人氣ETF也中箭落馬

歐盟也出招！宣布對美加徵210億歐元關稅 針對具政治敏感性地區

今晚首波鋒面來襲雷雨炸全台！周末降雨範圍擴大 下周早晚洗三溫暖

聽新聞
0:00 / 0:00

金價屢創新高！這幾款金表雞犬升天 勞力士價格最多調漲8%

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
國際金價近來迭創新高，帶動市場對黃金打造的二手勞力士（Rolex）腕表需求大增。路透
國際金價近來迭創新高，帶動市場對黃金打造的二手勞力士（Rolex）腕表需求大增。路透

全球貿易戰升溫的疑慮加劇，國際金價近來又迭創新高，帶動市場對二手勞力士（Rolex）金表的需求大增。

彭博Subdial手表指數顯示，勞力士的三款黃金腕表，攀升速度創該指數2022年有紀錄以來之最。這個指數追蹤二手市場50種交易最熱絡的表款價格。

其中，勞力士Day-Date 228238金表爬得最快，名次由第30名攀至第九名，該表款建議售價為43,800歐元（48,050美元）。另外，由兩種金屬打造的Datejust腕表，也攀升19個名次；金表Day-Date 18038則上升17名。

金價去年漲幅寫十多年之最，今年來再漲逾10%，不久前首度突破每英兩3,100美元大關。這使得金表日益受歡迎，勞力士今年稍早才將一些金款的價格，最多調漲8%。

鐘表業在疫情榮景過後，近來陷入掙扎，上述趨勢不啻為好消息。瑞士手表產業聯盟上月表示，受美、中等地買氣降溫影響，瑞士手錶出口去年下滑3%，今年2月再度減緩。

儘管如此，川普關稅措施有可能加劇瑞士業者的痛苦。該國被美開徵32%進口關稅，遠高於歐盟的20%，業者可能被迫漲價。

勞力士 手錶 瑞士 金價 黃金

延伸閱讀

WWG表展25／無人知曉的秘境 帕瑪強尼報時表有夠「I」

股災釀黃金拋售潮 台銀：金價恐向下測試2950美元

瑞士對美0關稅仍被課重稅 任天堂叫停Switch 2在美預售

金價飆高！央行「護國金山」市值破1.4兆元 潛在獲利逾1.2兆元

相關新聞

金價屢創新高！這幾款金表雞犬升天 勞力士價格最多調漲8%

全球貿易戰升溫的疑慮加劇，國際金價近來又迭創新高，帶動市場對二手勞力士（Rolex）金表的需求大增。

重出江湖？若債市動盪未解 德銀估Fed或將啟動緊急量化寬鬆

德意志銀行表示，債市動盪已將美國長債殖利率一度推高至5%以上，若亂象難止，可能迫使聯準會（Fed）啟動緊急量化寬鬆（QE...

禽流感釀蛋荒！美國最大蛋商賺翻了 上季淨利飆247%

禽流感疫情延燒，蛋價飆至歷史新高，美國最大蛋商Cal-Maine Foods上季獲利較一年前增加逾2倍。但該公司也遭控操...

川普升級貿易戰！亞股再湧現恐慌賣壓 除大陸和香港股市外多重挫

美國總統川普升級貿易戰，對中國徵收關稅累計超過100%，同時美國對貿易夥伴實施的全面性關稅生效，亞洲股市今天再度湧現賣壓...

四年首見！布蘭特油價跌破60美元大關 已連續第五天收黑

倫敦布蘭特原油期貨9日一度跌破每桶60美元大關，是2021年2月以來首見。全球貿易戰緊張局勢不斷升高，可能導致經濟疲軟，...

美公債賣壓為何連日狂湧？分析師指恐是「基差交易」平倉潮惹禍

川普2.0「對等關稅」9日上路，全球金融市場波瀾再起，美國公債延續暴跌走勢，反映恐慌心態促使投資人殺出安全資產只求現金在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。