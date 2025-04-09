快訊

股債雙殺！國安基金難擋川普關稅 45檔破底、人氣ETF也中箭落馬

歐盟也出招！宣布對美加徵210億歐元關稅 針對具政治敏感性地區

今晚首波鋒面來襲雷雨炸全台！周末降雨範圍擴大 下周早晚洗三溫暖

加拿大深海礦商想繞過公海管轄機構 爭取川普放行開採

中央社／ 紐約9日綜合外電報導

加拿大深海採礦商「金屬公司」（The Metals Company，TMC）為取得1項具爭議性開採行動的首份商業許可，正採取新策略繞過國際管轄組織、鎖定美國總統川普，令環保團體跳腳。

法新社報導，TMC想在太平洋海床開採多金屬結核（polymetallic nodule），這種礦體含有多種金屬，可用於製造電動車電池等高需求產品。

TMC想開採的區域是位於公海的克拉里恩-克利珀頓斷裂帶（Clarion-Clipperton Zone），那裡估計藏有210億公噸的多金屬結核。

TMC旗下數家子公司過去幾年來已利用國際海床管理委員會（International Seabed Authority，ISA）核發的許可在當地進行探勘，這個組織握有對公海海床的管轄權。

TMC原本打算今年6月向ISA申請開採許可，但ISA已費時10年試圖與成員國規劃出深海採礦準則，至今尚未核准任何業界開採合約，漫長的等待使得TMC尋求透過不同手段爭取到突破機會。

TMC把目光轉向選擇不加入ISA的華府，盼能利用美國在1980年通過的1份法案來取得商業開採許可，只要現任美國總統川普（Donald Trump）的政府願意配合。TMC看好川普不想從中國或其他對手國家進口礦物的渴望，勝過對環境的顧慮。

然而，TMC的策略轉變不僅激起ISA成員國的憤怒，也令擔憂深海採礦衝擊的環保非政府組織（NGO）大為不滿。

海洋基金會（The Ocean Foundation）法務人員杜布希（Bobby-Jo Dobush）對法新社表示，利用深海採礦來「取得礦物，是最糟糕、對環境破壞最大也最昂貴的方式」。

加拿大 川普 美國

延伸閱讀

川普揮關稅大棒 前美商務部官員建議：台灣應與他國結盟應對

川普稱台灣偷美晶片業 台達電創辦人鄭崇華怒發聲：絕不是那傢伙所說

川普關稅衝擊外銷 華城：新接訂單已提早啟動加入關稅變動吸收條款

央行最新報告出爐！川普關稅海嘯來襲 恐衝擊台灣經濟成長

相關新聞

金價屢創新高！這幾款金表雞犬升天 勞力士價格最多調漲8%

全球貿易戰升溫的疑慮加劇，國際金價近來又迭創新高，帶動市場對二手勞力士（Rolex）金表的需求大增。

重出江湖？若債市動盪未解 德銀估Fed或將啟動緊急量化寬鬆

德意志銀行表示，債市動盪已將美國長債殖利率一度推高至5%以上，若亂象難止，可能迫使聯準會（Fed）啟動緊急量化寬鬆（QE...

禽流感釀蛋荒！美國最大蛋商賺翻了 上季淨利飆247%

禽流感疫情延燒，蛋價飆至歷史新高，美國最大蛋商Cal-Maine Foods上季獲利較一年前增加逾2倍。但該公司也遭控操...

川普升級貿易戰！亞股再湧現恐慌賣壓 除大陸和香港股市外多重挫

美國總統川普升級貿易戰，對中國徵收關稅累計超過100%，同時美國對貿易夥伴實施的全面性關稅生效，亞洲股市今天再度湧現賣壓...

四年首見！布蘭特油價跌破60美元大關 已連續第五天收黑

倫敦布蘭特原油期貨9日一度跌破每桶60美元大關，是2021年2月以來首見。全球貿易戰緊張局勢不斷升高，可能導致經濟疲軟，...

美公債賣壓為何連日狂湧？分析師指恐是「基差交易」平倉潮惹禍

川普2.0「對等關稅」9日上路，全球金融市場波瀾再起，美國公債延續暴跌走勢，反映恐慌心態促使投資人殺出安全資產只求現金在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。