CF工業攜手JERA、三井物產 投資1319億元建低碳氨工廠

CF工業今天宣布，與日本供電規模最大的JERA捷熱能源和三井物產株式會社成立合資企業，將以約40億美元（約新台幣1319億元）興建全球最大的低碳氨工廠之一。

路透社報導，美國前總統拜登任內於2022年通過具里程碑意義的氣候變遷法案「降低通膨法」（InflationReduction Act），目的是推動美國潔淨能源的快速發展，其中包括低碳排產品。

CF工業（CF Industries）表示，每年約230萬公噸二氧化碳的封存量，可望符合45Q稅額扣抵（45Q TaxCredit）資格。

根據JERA說法，日本政府預計會提供補助，彌補氨和煤炭間的價差，為期15年。

由於日本試圖減少對傳統化石燃料的依賴，燃燒時不排放二氧化碳的氫和氨成為日本能源安全戰略的重要一環。

這個合資企業將在CF工業位於美國路易斯安那州的Blue Point Complex建設自發熱重組（AutothermalReforming, ATR）製氨設施，並設立二氧化碳脫水與壓縮裝置，以便後續運輸與封存。

西方石油公司（Occidental Petroleum）旗下的碳捕集公司1PointFive，將負責這個合資企業的二氧化碳運輸和封存作業。

低碳氨預計從2029年開始生產。

CF工業表示，這個設施的年產量將達140萬噸左右，成為全球額定容量最大的氨生產廠。

CF工業將持有合資企業的40%股權、JERA持有35%，三井物產持有其餘25%。合作夥伴將依據各自持股比例出資，以及承購相應的氨。

JERA高層加藤雄一郎告訴媒體記者，JERA計劃承購49萬噸，並考慮主要供應給位於日本中部的碧南火力發電廠，但具體細節尚未敲定。

1名三井物產（Mitsui & Co）官員表示，作為日本最大氨進口商，三井物產也預見隨著排放法規更加嚴格，歐洲的氨需求將持續上升。