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川普升級貿易戰！亞股再湧現恐慌賣壓 除大陸和香港股市外多重挫

中央社／ 香港9日綜合外電報導
美國總統川普升級貿易戰，對中國徵收關稅累計超過100%，同時美國對貿易夥伴實施的全面性關稅生效，亞洲股市今天再度湧現賣壓，除中國和香港股市以外，收盤多重挫。 示意圖／AI生成
美國總統川普升級貿易戰，對中國徵收關稅累計超過100%，同時美國對貿易夥伴實施的全面性關稅生效，亞洲股市今天再度湧現賣壓，除中國和香港股市以外，收盤多重挫。 示意圖／AI生成

美國總統川普升級貿易戰，對中國徵收關稅累計超過100%，同時美國對貿易夥伴實施的全面性關稅生效，亞洲股市今天再度湧現賣壓，除中國和香港股市以外，收盤多重挫。

法新社報導，亞股昨天稍微喘口氣後，今天市場憂心川普關稅對商業帶來重創恐引發全球衰退，投資人再度湧現恐慌性賣壓。

印度和紐西蘭央行雙雙降息以提振經濟，市場臆測北京將推出振興經濟方案，帶動上海和香港股市逆勢上揚。

中國宣布對美加徵34%關稅，作為反制美國的對等關稅後，美國總統川普揚言對中國再額外課徵50%關稅，迫中國撤回報復計畫，雙方陷入激烈對峙。

加上原來的20%關稅，中國出口商現在面臨美國累計關稅104%。

北京對美方執意打關稅戰、貿易戰，誓言「必將奉陪到底」，引發市場憂心這場危機恐惡化失控。

外匯市場也陷入緊張，北京放手讓人民幣兌美元貶至歷史低點。印尼盾也來到歷史低點。韓元兌美元則創下2009年全球金融危機以來最疲軟水準。

此外，下週歐洲聯盟（EU）可能宣布反制美國關稅措施。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）呼籲華府三思，但歐盟若被迫對美報復，「也只能如此」。

根據法新社看到的文件，歐盟擬對美國出口的大豆、機車等商品徵收高達25%關稅，以反制美國上個月生效的鋼鋁關稅。

韓國政府則宣布為汽車產業推出一項20億美元的緊急援助計畫以因應關稅衝擊。

東南亞國家協會（ASEAN）今天表示，美國大規模徵收關稅導致世界大部分地區陷入毀滅性貿易戰，東協必須「大膽行動」，以加速區域經濟整合。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「亞洲任何的穩定幻想已經被粉碎，川普最新的關稅暴走如同一顆震撼彈，徹底摧毀市場僅存的風險偏好，市場再度陷入全面緊張模式。」

克雷塞財富顧問公司（Cresset Wealth Advisors）創始合夥人兼投資長艾布林（Jack Ablin）預估，市場現在預測美國（經濟）衰退機率超過50%。

亞歐股市昨天一度上揚，主要因市場樂觀預期白宮不排除會妥協。但在缺乏行動，以及川普證實對中國加徵50%關稅後，投資人情緒再度崩潰。

日股日經指數受日圓升值拖累收盤重挫4%，台北股市則是重摔近6%。新加坡和吉隆坡股市跌逾2%，雪梨、首爾股市跌逾1%，威靈頓和雅加達股市也收挫。

香港股市和上海股市今天則是逆勢上揚，收盤分別上漲0.7%和1.3%。

亞股 川普 美國 關稅

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