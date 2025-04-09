四年首見！布蘭特油價跌破60美元大關 已連續第五天收黑
倫敦布蘭特原油期貨9日一度跌破每桶60美元大關，是2021年2月以來首見。全球貿易戰緊張局勢不斷升高，可能導致經濟疲軟，進而拖累原油需求。
根據彭博資訊的報價，布蘭特油價在台灣9日晚間6:30左右大跌4.8%，至每桶59.77美元，跌勢弱維持到收盤則是連續第五天收黑，且累計跌幅達20%。紐約西德州油價9日同步開低走低，稍早跌幅曾深達5%，跌至每桶56.56美元，8日收盤即已在60美元之下。
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