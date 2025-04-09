美公債賣壓為何連日狂湧？分析師指恐是「基差交易」平倉潮惹禍

川普2.0「對等關稅」9日上路，全球金融市場波瀾再起，美國公債延續暴跌走勢，反映恐慌心態促使投資人殺出安全資產只求現金在手。分析師指出，近日公債拋售潮一波波已和基本面脫鉤，事關流動性，避險基金結清所謂「基差交易」（basis trade）可能是一大原因。

現金為王！美國公債連日暴跌

路透報導，雪梨澳盛銀行（ANZ）利率策略師錢伯斯說：「現已超出基本面，是流動性的緣故。」

美國10年期公債9日進一步大跌，與價格呈反向關係的殖利率一舉升破4.5%，30年期美債殖利率更衝上5%大關，可見美國長期公債成為這波強烈賣壓的焦點。尤其30年期美債殖利率過去三個交易日累計激升將近60個基點，若是持續下去，將是1981年迄今最嚴重的一波賣壓。

分析師推測，先前運用槓桿操作賺取現金與期貨之間微薄價差的避險基金，如今正大舉拋售。

這波政府公債賣壓並不局限於美國公債，日本30年期政府公債殖利率也躍上21年來高點。

美銀（BofA）駐澳洲固定收益、匯率和商品交易部門主管艾渥西說：「波動性竄升到全球金融危機（GFC）和新冠肺炎疫情等級的水準。倘若市場行為仍像我們過去12至24小時所見的情況，想必一些央行短期內會有所反應。」

過去幾天來，債市已閃爍警訊：在賣壓狂湧下，美國公債殖利率與銀行同業拆借利率之間的利差崩解。

疑似「基差交易」平倉潮惹的禍

避險基金據信在其中扮演關鍵角色。隨著川普2.0關稅在金融市場掀起驚濤駭浪，融資給這些避險基金的機構，再也吃不下押注美國公債現貨與期貨微薄價差的龐大部位。

新加坡Aravali資產管理公司投資長戴夫說：「一旦主經紀商開始鎖緊螺絲，索取更多保證金，或表示無法再出借更多資金，那麼這些傢伙（避險基金）顯然不得不賣出。」

這種「基差交易」通常是總經避險基金活躍的領域--基金經理人運用槓桿，押注不同的現金債券（cash bond）、期貨和美國公債，設法利用微薄的價差獲利。「基差交易」運用附買回交易（repo）進行，涉及高槓桿風險，槓桿倍數有時多達50倍甚至100倍，一旦出問題，就可能在美國公債和利率市場激起漣漪效應。

阿波羅全球公司首席經濟學家斯洛克表示，目前「基差交易」規模大約「8,000億美元，且隨著美國政府債務水準持續擴增，還會繼續擴大」。他說，一旦外部衝擊爆發，可能迫使避險基金迅速結清部位，造成更大衝擊。

本周來，隨著避險基金拋售美國公債，公債殖利率隨著交換合約（swap）行情暴漲暴跌，10年期美國公債殖利率上下震盪多達64個基點，是史上最大紀錄。

花旗集團G10利率交易策略師韋雪爾說：「這股賣壓或許顯示典範轉移，美國公債不再是全球固定收益避險天堂。」

其他觀察家指出，全球貿易流動的長期展望丕變，正削弱外資購買美國公債的意願，外資甚至可能從買家搖身變成賣家。法國巴黎財富管理香港首席投資策略師譚慧敏（Grace Tam）說：「市場現在擔心，中國和其他國家可能『拋售』美國公債，作為一種報復工具。」