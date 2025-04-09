美債為何大跌？投資人猜原因：大陸拋售報復、Fed不想護盤

美國長天期公債遭到拋售，30年期的殖利率一度飆破5%，引發全球主要國家公債跌勢加劇，此時，貿易戰升級，已經引發市場質疑美國公債的避險地位。

美國30年期公債殖利率9日盤中一度飆升25個基點，報5.019%，為2023年11月以來最高水準，本周累計升幅超過0.5個百分點。這加劇了全球許多已開發市場公債的拋售，從澳洲、紐西蘭到日本的基準殖利率飆升，法國公債期貨下跌。

其中，日本公債的拋售集中在較長天期債券，40年期公債殖利率飆升32個基點，攀抵2007年首次發行以來最高。

向來被視為動盪時期最安全資產之一的美國公債，現在似乎正失去這一地位，因為人們擔心關稅引發的美國通膨，可能會阻止聯準會降息。市場紛紛揣測債券下跌背後的原因，包括投資人轉向現金類工具、美國交換合約「錯配」、以及海外投資人拋售美國公債等。

避險基金Blue Edge Advisors投資組合經理Calvin Yeoh表示，「美國公債遭遇火災大拍賣」，而他正賣出20年、30年期美債期貨。「這就像森林大火中的冰雕，前一秒看起來不錯的東西，現在一轉眼都消失了。」

周三（9日）代表貿易戰的又一個里程碑，因為川普的對等關稅正式生效，大刀闊斧重塑全球貿易秩序的行動沉重打擊世界經濟。他對中國商品徵收的關稅稅率高達104%，並對約60個與美國有貿易順差的國家徵收關稅。

一些投資人猜測，受川普貿易政策的巨大影響，中國等全球儲備管理機構可能正在重新評估手中的美國公債部位。此舉將發出一個強烈訊號，即美國公債不再是昔日的避風港，不過這種交易很少能即時反映出來。

至少官方數據顯示，中國大陸和日本減持美國公債已有一段時間了。

Meiji Yasuda投資規劃與研究部總經理Kenichiro Kitamura表示：「中國可能會出售美債來對關稅進行報復」，「美國公債的走勢是受政治因素影響而非供需關係，所以我將暫時觀望。目前很難在市場操作。」

Gama資產管理公司全球總體投資組合經理Rajeev De Mello表示：「對中國極度敵意的超100%的關稅，可能引起儲備管理者的極大擔憂。」

並非所有人都認為美國公債已失去避險吸引力。Lord Abbett基金經理人Leah Traub表示，要記得美債價格3月時與股市呈負相關，當時市場擔憂美國經濟成長放緩，「如果發生美國或全球經濟衰退，我們仍然認為投資人會回到美國公債。」