大陸要賣美債？傳陸拋售美債報復 美債殖利率創最大漲幅

美國對等關稅9日生效，對大陸徵稅稅率累計增至104%。美國10年期及30年期公債殖利率8日分別升至4.339%及4.82%，是2022年來單日最大漲幅。市場謠傳大陸可能已拋售500億美元美債，意圖藉此推高殖利率報復美國，但也有專家認為殖利率飆升可能是避險基金解除「基差交易」（basis trade）所致。

基差交易是指在同一時間、同一地點、同一品種的現貨價格與期貨價格之間的差額，市場投資人透過美債現貨與期貨之間的價差套利操作，從而實現保值目的。

CNBC報價顯示，紐約債市8日尾盤時，美國10年期公債殖利率升至4.339%，30年期公債殖利率升至4.82%，於過去2日中創下新冠疫情來最大漲幅，可能因美國財政部8日標售公債的需求不佳；iShares 20年期以上美國公債ETF8日下挫1.89%，收88.35美元。

Investing.com報導，與川普核心圈關係密切的知名創投家帕利哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）在X平台上表示，聽說大陸一直在拋售美債，試圖透過推升公債殖利率，使美國的國債拍賣更加昂貴。他也認為，美國政府應推遲拍賣，因為大陸不可能無限期地拋售美債。

不過，財媒巴倫周刊（Barron's）認為，大陸大規模拋售美債的消息是謠言，目前並無官方數據證實此一說法。近期美國公債殖利率急劇攀升，更可能的原因是避險基金大規模解除「基差交易」（basis trade），也就是市場投資人透過美債現貨與期貨之間的價差套利操作，導致殖利率快速上揚，引發市場投資人關注。

截至1月底，大陸持有761億美元的美國國債，是僅次於日本擁有1.08兆美元的第2大外國持有者。