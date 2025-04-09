快訊

陸配風暴未息！移民署長傳申請提早退休 鐘景琨證實：個人考量

川普關稅海嘯來襲！ 勞動部點名這些產業勞工危險了

大陸發表2萬字白皮書 強調中美可通過對話解決經貿分歧

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸要賣美債？傳陸拋售美債報復 美債殖利率創最大漲幅

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國10年期及30年期公債殖利率8日分別升至4.339%及4.82%，是2022年來單日最大漲幅。路透
美國10年期及30年期公債殖利率8日分別升至4.339%及4.82%，是2022年來單日最大漲幅。路透

美國對等關稅9日生效，對大陸徵稅稅率累計增至104%。美國10年期及30年期公債殖利率8日分別升至4.339%及4.82%，是2022年來單日最大漲幅。市場謠傳大陸可能已拋售500億美元美債，意圖藉此推高殖利率報復美國，但也有專家認為殖利率飆升可能是避險基金解除「基差交易」（basis trade）所致。

基差交易是指在同一時間、同一地點、同一品種的現貨價格與期貨價格之間的差額，市場投資人透過美債現貨與期貨之間的價差套利操作，從而實現保值目的。

CNBC報價顯示，紐約債市8日尾盤時，美國10年期公債殖利率升至4.339%，30年期公債殖利率升至4.82%，於過去2日中創下新冠疫情來最大漲幅，可能因美國財政部8日標售公債的需求不佳；iShares 20年期以上美國公債ETF8日下挫1.89%，收88.35美元。

Investing.com報導，與川普核心圈關係密切的知名創投家帕利哈皮蒂亞（Chamath Palihapitiya）在X平台上表示，聽說大陸一直在拋售美債，試圖透過推升公債殖利率，使美國的國債拍賣更加昂貴。他也認為，美國政府應推遲拍賣，因為大陸不可能無限期地拋售美債。

不過，財媒巴倫周刊（Barron's）認為，大陸大規模拋售美債的消息是謠言，目前並無官方數據證實此一說法。近期美國公債殖利率急劇攀升，更可能的原因是避險基金大規模解除「基差交易」（basis trade），也就是市場投資人透過美債現貨與期貨之間的價差套利操作，導致殖利率快速上揚，引發市場投資人關注。

截至1月底，大陸持有761億美元的美國國債，是僅次於日本擁有1.08兆美元的第2大外國持有者。

公債殖利率 美債 美國

延伸閱讀

貿易代表為川普辯護 參議員批多線貿易戰：政策錯誤該掐誰的脖子

美國品牌卻87%零件來自中國！哪些車才是正港美國貨？

連續兩天「股債雙殺」了！辣媽：投資時間將拉得更長

美中互不相讓…關稅戰升溫 鴻海、廣達等台廠不妙

相關新聞

美關稅陰霾！日本東京股市跌勢持續 日經指數收盤狂瀉近1300點

美國對各國祭出的關稅措施生效後，日本東京股市跌勢持續，日經指數今天收盤重挫近4%

美債為何大跌？投資人猜原因：大陸拋售報復、Fed不想護盤

美國長天期公債遭到拋售，30年期的殖利率一度飆破5%，引發全球主要國家公債跌勢加劇，此時，貿易戰升級，已經引發市場質疑美...

大陸要賣美債？傳陸拋售美債報復 美債殖利率創最大漲幅

美國對等關稅9日生效，對大陸徵稅稅率累計增至104%。美國10年期及30年期公債殖利率8日分別升至4.339%及4.82...

業界負面意見多 美考慮延收或降低陸製船舶的港口停泊費

路透引述六位知情人士報導，美國可能因為來自業界的大量負面意見而軟化，調整對中國大陸製造船舶課徵高額港口停泊費的提案，以免...

歐洲首座環球影城落腳英國 將創造就業吸引遊客

英國首相施凱爾今天公布協議，宣布NBC環球集團（NBC Universal）將在英國興建第一座歐洲主題樂園，可望創造數以...

喊脫鉤卻做不到？調查曝7成美企不願割捨中國市場

儘管美中兩國的對抗日益升高，並不斷強調經濟「脫鉤」的重要性，但最新報告顯示，美國企業與中國之間的經貿連結仍然牢不可破，甚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。