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業界負面意見多 美考慮延收或降低陸製船舶的港口停泊費

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
知情人士透露，美國可能延後實施或降低對中國大陸製造船舶課徵高額的港口停泊費。路透
知情人士透露，美國可能延後實施或降低對中國大陸製造船舶課徵高額的港口停泊費。路透

路透引述六位知情人士報導，美國可能因為來自業界的大量負面意見而軟化，調整對中國大陸製造船舶課徵高額港口停泊費的提案，以免加劇通膨並破壞經濟。

由於事涉敏感，消息來源要求匿名，他們透露提案考慮調整的部分包括延遲實施，並重新設計費用結構，以降低陸製船舶停靠的總體成本。

白宮和參與起草提案的美國貿易代表辦公室（USTR）未回應置評要求。

美國貿易代表葛里爾周二在參議院財務委員會聽證會上表示，該部門提議的數百萬美元港口停泊費，並非全都會實施，而且可能不會疊加計算。

USTR於2024年4月展開對中國航運業及其發展計畫的調查，調查完成後提議對陸製船舶課停泊費，每次靠港的費用可能超過300萬美元，希望藉此振興美國本土造船業，並遏阻中國在公海的商業和軍事主導地位。

但能源和農業在內內眾多行業的代表3月參加公聽會時表示，由於現有全球航運業者的船隊普遍存在陸製或中國相關船隻，更換需要時間，收費可能導致煤炭和大豆在內的許多產品都無法運往市場。

消息人士說，華府還在考慮是否降低收費，以減少對美企的影響。方案之一是根據船隊中陸製船舶的數量，來調整收費標準，這意味擁有較少陸製船隻的公司可支付較低的費用。也有可能根據船隻的噸位收費，這意味小型船舶的船東負擔會較輕。

USTR在制定費用方案時主要考慮運輸零售商品的大型貨輪，但尚未充分評估對大宗商品流動的影響。

富瑞分析師Omar Nokta在4月2日的一份報告中寫道：「在擬議的費用框架下，貨櫃航運和汽車運輸是受創最重的行業。然而，所有航運領域都將受到影響，因為營運商可能調整船舶部署以減少付費，這可能引發供應鏈中斷。」

美國 財務 通膨

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