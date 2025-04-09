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美舊金山聯準銀行總裁戴利：不急於降息 靜觀貿易政策變化以免犯錯

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國舊金山聯邦準備銀行總裁戴利8日表示不急於降息。擷自楊百翰大學影片
美國舊金山聯邦準備銀行總裁戴利8日表示不急於降息。擷自楊百翰大學影片

美國舊金山聯邦準備銀行總裁戴利周二（8日）表示，美國央行可先花點時間，靜觀貿易政策變化，然後才調整利率。

她在楊百翰大學一場討論會上說：「去年降息4碼，使政策處於有利位置，可保持適度的限制性，讓通膨下降，但又不會太具限制性到讓經濟孱弱的地步。因此，成長良好且政策合宜之下，我們有時間和能力可以小心謹慎慢慢來。」

自4月2日川普宣布新關稅政策以來，美股大跌，因投資人預期經濟衰退的風險升高。川普和高階官員周二表示，美國對談判達成協議以調降關稅抱持開放態度，儘管白宮也說，正推動將中國大陸製品的關稅調升至104%。

戴利指出，央行會需要評估川普政策對貿易、稅收和監管的綜合影響，以更清晰地理解美國經濟的前進方向，「真正要緊的是穩住，該考慮的不是過去兩天發生的事，而是政府想採取的一系列變動的淨效應」。她說，「我在這裡要告知各位，在這麼不確定的時期倉促下結論，是犯錯的典型配方」。 

川普 經濟衰退 美國

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