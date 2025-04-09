美股期指大跌逾1% 原油繼續重挫3% 布蘭特恐跌破60美元

受貿易戰加劇的影響，美股三大期貨指數今天（9日）繼續重挫，而國際油價已下探至四年低點，今天盤中大跌3%，延續前一天約2%的跌勢，西德州中級原油（WTI）期貨收盤價已經跌破60美元，為2021年以來首見；金價基本持平，之前連續三天下跌。

在台灣時間今天8時30分左右，美股道瓊期貨指數下跌約1.5%、標普500指數期貨跌1.8%，那斯達克100指數期貨重挫2%。

布蘭特原油6月期貨今天盤中大跌3.1%，報每桶60.89美元；西德州原油5月期貨盤中重挫3.3%，報每桶57.57美元，連續第五天下跌。

現貨黃金價格今天盤中維持在平盤附近，報2,981.61美元

雖然白宮表示願意與一些貿易夥伴展開協商，但以牙還牙加碼報復全球最大石油進口國中國大陸，而北京稍早曾回應說示將奉陪到底，引發經濟衰退疑慮。美國總統川普已表明，對中國商品再加徵50%關稅，等同於對中國徵收總計104%的關稅。

隨著川普繼續推動其激進的貿易政策，原油、股票、債券和其他大宗商品本月均受衝擊。這些動盪加劇了對全球經濟放緩或衰退將危及能源需求的擔憂。同時間，OPEC+的增產超預期，加劇石油市場供應過剩前景。

顧問公司JLC表示，隨著貿易戰持續，中國原油買家可能會暫停進口美國石油，轉而擴大對俄羅斯、中東、西非和南美的原油採購。