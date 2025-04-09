美股急轉直下另一因素：美國公債連二日大跌

美國公債連續二日大跌，58億美元的短債標售需求疲弱，加上避險基金持續快速撤出這個熱門的避險操作，使拋售壓力加劇。

美國10年期公債殖利率周二大幅上揚11個基點至4.3%，兩天來上升近30個基點，對這類波動通常不大的資產來說，如此漲幅相當驚人。

從美債周二的賣壓來看，在美國總統川普對主要貿易夥伴加徵關稅、引爆市場劇烈波動之際，部分投資人就連風險極低的資產也開始賣，轉而持有現金。避險基金是這波走勢的關鍵推手，為了降低風險，紛紛縮減公債市場中廣泛布局的交易部位。

美國財政部周二標售 3年期公債標售出現2023年以來最疲弱的需求。市場信心周二進一步惡化，

這場標售得標殖利率高於預期，BMO資本市場分析師哈特曼（Vail Hartman）表示，承銷商（也就是有義務承接未被市場吸收部分的銀行）包下20.7%的標售量，是2023年12月以來最高。

英國金融時報引述不願具名的避險基金經理人說，現在市場根本不想碰公債，大家都處在「讓我出場」的狀態。他還說，這次標售反應冷淡，甚至可能拖累股市表現。

川普總統發動的貿易戰衝擊金融市場，這個令人不安的現象正在浮現：美國公債非但未能扮演避險角色，而且突然失去避風港的吸引力。

馬爾博羅投資管理公司（Marlborough Investment Management）投資組合經理亞希（James Athey）說，這讓他想起新冠肺炎疫情之熱門的「基差交易」遭到全面去槓桿時的情況，當時這類避險基金策略大規模爆倉，導致債市暴跌。

他說，目前雖然還沒有明確證據顯示承銷商停止融資，或避險基金在操作上出現踩空，但他仍難以排除這波行情只是市場表面下潛藏風險的前兆。

他說：「現在這種激烈波動，很像2020年3月的情況，可能也跟基差交易有關。上周我們還沒看到有避險基金在公債期貨基差交易中被強迫平倉，但殖利率突然飆升，情況就變了。」

所謂基差交易（basis strategy），是避險基金用來押注現貨公債與期貨價格差異的一種策略。由於這種價差通常極小，投資人往往會透過借貸來放大部位，槓桿倍數可達50倍甚至100倍。

最近的估計顯示，這類交易的規模約達1兆美元，差不多是五年前的兩倍。