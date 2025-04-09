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台灣協助羅馬尼亞新創發展 深化台羅產業合作

中央社／ 布拉格8日專電

台灣與歐洲復興開發銀行攜手推動「明星創業計畫」，捐助50萬歐元（新台幣1817萬元），並遴選具發展潛力的羅馬尼亞新創企業，提供為期18個月的專業輔導，協助它們在國際市場茁壯成長。

駐斯洛伐克代表處新聞稿，明星創業計畫（StarVenture Programme）8日在羅馬尼亞首都布加勒斯特正式啟動，駐斯洛伐克代表李南陽應邀出席典禮並指出，羅馬尼亞擁有極大的發展潛力，不僅是巴爾幹地區最大的國家，也擁有歐盟內成長速度排名第4的新創生態系統。

李南陽表示，在「台灣-歐銀技術合作基金」支持下，台灣期待與羅馬尼亞新創企業攜手合作，促進產業創新並發揮全球影響力。

李南陽介紹台灣在新創資源的優勢，強調入選的新創企業將獲得台灣知名加速器 Garage+的專業輔導，建立並強化與台灣市場的連結。他重申，台灣將持續支持羅馬尼亞打造活力充沛且成功的新創生態系統，推動創新與區域內的永續發展。

台灣「明星創業計畫」自推出以來，已在全球25個國家扶植超過200家高潛力新創企業，成效卓著。本次典禮吸引逾70家新創企業與加速器代表參與，歐洲復興開發銀行（EBRD）邀請曾參與這項計畫的新創企業現身說法，分享成功經驗。

今年共有10家羅馬尼亞新創企業入選這項計畫，涵蓋電動車租賃、機器人學習、能源、寵物醫療、物業科技與教育等多元領域。歐銀預計在會後2至3週內公布最終入選名單，並啟動輔導機制，協助企業加速成長。

台灣與羅馬尼亞已陸續在智慧農業、綠能及智慧城市方面合作，如今更涵蓋新創發展與交流，兩國將共同持續推動科技創新與產業發展，為雙方企業創造更多成長機會。

創業 新創企業 羅馬尼亞

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