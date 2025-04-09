美元下跌 日圓和瑞郎等避險貨幣勁升 人民幣貶至新低

美元周二走低，白宮官員證實川普政府即將對中國大陸加徵104%關稅。日圓和瑞士法郎等避險貨幣漲勢領先，人民幣尾盤觸及歷史谷底。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.3%，日圓兌美元勁升1.1%至146.27日圓，瑞郎兌美元勁升1.3%至0.8480。

白宮新聞秘書Karoline Leavitt表示，由於北京尚未取消「報復性關稅」，美國將從今（9日）起對大陸貨品加徵104%的關稅。

離岸人民幣兌美元周二在紐約市場一度大跌1.1%，至7.4289，跌到即期匯率歷來谷底。

Monex策略師寫道，大陸領導層因應關稅的手段之一是讓人民幣貶值，而這正是中國央行目前所願意考慮的選項之一，「雖然一些國家正在考慮取消大部分關稅，但中國已經表現出報復的傾向」。

川普周二與南韓代總統韓德洙通話後表示，與南韓達成貿易協議的前景「看起來不錯」。

歐元兌美元漲0.4%至1.0956。