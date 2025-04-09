台積電ADR隨美股翻落再挫3.3% 連四日下跌

台積電ADR周二（8日）隨美股翻騰，早盤大漲4.4%後又回落，終場再跌3.3%，收在141.37美元，連續四日下挫，較台北交易溢價14.4%。

標普500指數周二連續四個交易日下挫，一年來首度收在5,000點以下，早盤大漲後又出現逆轉，川普政府推動對中國大陸在內多國高關稅即將生效，投資人認為美國政府延後或調整的希望渺茫。

標普500指數下跌79.48點，跌幅1.6%，收在4,982.77點；道瓊工業指數下跌320.01點，跌幅0.8%，收於37,645.59點；那斯達克綜合指數大跌335.35點，跌幅2.2%，收在15,267.91點。標普500指數已較2月高點下跌近19%，且出現2020年3月以來最差四日走勢。

費城半導體指數大跌3.6%，英特爾（Intel）崩跌7.4%，輝達（NVIDIA）跌 1.4%。

台灣加權股價指數周二再跌772.40點，收在18,459.95點。台積電跌3.8%，收在816.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 122.48 -2.24 127.50 -3.94

中華電 CHT 125.26 +0.58 127.00 -0.34

台積電 TSM 933.44 -3.28 816.00 14.39

聯電 UMC 40.41 -0.16 41.70 -3.10

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據