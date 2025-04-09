快訊

傷人也傷己！關稅讓川普身價不到一周蒸發5億美元

搧巴掌、抓頭髮…高雄某國小教師爆不當管教 小一童至今走不出創傷

台積電ADR隨美股翻落再挫3.3% 連四日下跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR大跌。路透
台積電ADR大跌。路透

台積電ADR周二（8日）隨美股翻騰，早盤大漲4.4%後又回落，終場再跌3.3%，收在141.37美元，連續四日下挫，較台北交易溢價14.4%。

標普500指數周二連續四個交易日下挫，一年來首度收在5,000點以下，早盤大漲後又出現逆轉，川普政府推動對中國大陸在內多國高關稅即將生效，投資人認為美國政府延後或調整的希望渺茫。

標普500指數下跌79.48點，跌幅1.6%，收在4,982.77點；道瓊工業指數下跌320.01點，跌幅0.8%，收於37,645.59點；那斯達克綜合指數大跌335.35點，跌幅2.2%，收在15,267.91點。標普500指數已較2月高點下跌近19%，且出現2020年3月以來最差四日走勢。

費城半導體指數大跌3.6%，英特爾（Intel）崩跌7.4%，輝達（NVIDIA）跌 1.4%。

台灣加權股價指數周二再跌772.40點，收在18,459.95點。台積電跌3.8%，收在816.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 122.48 -2.24 127.50 -3.94

中華電 CHT 125.26 +0.58 127.00 -0.34

台積電 TSM 933.44 -3.28 816.00 14.39

聯電 UMC 40.41 -0.16 41.70 -3.10

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 指數 標普

延伸閱讀

權王法說 高盛提四問

晶圓雙雄啟動年度調薪 台積4月傳調幅3%至5% 聯電預訂5月

路透：台積電可能面臨美國10億美元罰款

鴻海、台積電 認購有戲

相關新聞

確認對中徵收104%關稅…美股指數由升轉跌 史指跌破5000點

美股下跌，因為反彈走勢十分短暫。在川普總統下一個關稅生效日期前，投資人的焦慮情緒再次出現，他決定對中國徵收累計104%的...

三星報喜 Q1獲利比預期好

三星電子第1季獲利遠優於市場預期，主要是記憶體晶片銷售穩健，智慧手機的需求也很強勁，部分原因是客戶為了因應川普新關稅措施...

股災期間美元不升反貶 任永力堅稱：美元微笑理論仍有效

Eurizon SLJ Capital執行長任永力（Stephen Jen） 表示，儘管美元在最近這波風險資產拋售潮期間...

別學爸爸！ 比爾蓋茲女兒曝 父親希望她完成「一事」

比爾蓋茲從哈佛大學中輟、並創辦微軟公司的事蹟，為世人所津津樂道；但這並不表示他贊成子女也步其後塵。

美股早盤強勢反攻！道瓊彈1300點、輝達飆7% 台積ADR也嗨了

市場期盼美國能達成協議，以降低關稅，美股擺脫2020年來最激烈的三天殺盤，8日早盤強彈，道瓊工業指數開盤時飆漲逾1,30...

美元下跌 日圓和瑞郎等避險貨幣勁升 人民幣貶至新低

美元周二走低，白宮官員證實川普政府即將對中國大陸加徵104%關稅。日圓和瑞士法郎等避險貨幣漲勢領先，人民幣尾盤觸及歷史谷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。