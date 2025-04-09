蘋果股價連跌4天 微軟重登全球最有價值公司寶座
蘋果（Apple）在過去四個交易日暴跌23%，微軟（Microsoft）取而代之，成為全球最有價值的上市公司。截至周二收盤，微軟的市值為2.64兆美元，而蘋果的市值是2.59兆美元。
雖然市場普遍受到川普全面關稅計劃的打擊，但蘋果因生產高度依賴中國大陸，在科技巨擘中受到的打擊最深重 。瑞銀分析師預估，iPhone 16 Pro Max在美國的售價可能上漲多達350美元。
微軟1月發布令人失望的財測，不過，上周，Jefferies的分析師下調許多軟體股的目標價時，指出微軟是「較免於關稅不確定性影響的公司」之一。
微軟在2024年初也曾擁有所有上市公司中的最高市值，但蘋果很快奪走此一寶座。
在最近的拋售潮之前，蘋果、微軟和GPU大廠輝達（Nvidia）的估值都超過3兆美元。Nvidia昨日收盤時市值降至2.35兆美元。
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