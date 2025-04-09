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別學爸爸！ 比爾蓋茲女兒曝 父親希望她完成「一事」

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
比爾蓋茲最小的女兒菲比蓋茲（Phoebe Gates，右）在podcast節目上提到，父母不希望她步上爸爸後塵，中斷大學學業並開始創業。 路透
比爾蓋茲最小的女兒菲比蓋茲（Phoebe Gates，右）在podcast節目上提到，父母不希望她步上爸爸後塵，中斷大學學業並開始創業。 路透

比爾蓋茲從哈佛大學中輟、並創辦微軟公司的事蹟，為世人所津津樂道；但這並不表示他贊成子女也步其後塵。

Business Insider報導，比爾蓋茲最小的女兒菲比蓋茲（Phoebe Gates），1日在她新推出的podcast節目「The Burnouts」上，提起父母對她創業念頭的反應，稱他們不希望她如父親當年那樣，中斷大學學業並開始創業。

菲比在節目中說，「我確實不曾聽過我爸提起創立微軟的事」，「我最多只記得他談到基金會。而我記得，當我打算創立公司，他的反應就像是：『妳確定要做這件事嗎？』」

當她提及想中斷大學學業的想法，父母的態度都「非常謹慎」。她說，「他們的回應就像是，『妳必須完成學位；不能只想著輟學，並開始創業』，這非常好玩，因為我爸的確就那麼做了，而這就是我能進入史丹福大學，或付得起學費的原因。」

菲比也在節目中提到，由於家庭背景，她總是感到「必須證明自己」的強烈需要，尤其在進入史丹福就讀之後。

菲比已於去年自大學提前畢業，並獲人類生物學（human biology）學位。她的新創公司「Phia」還在籌備階段，官網上承諾「一種嶄新的網購方式」，但沒有太多公開資訊。

比爾蓋茲最近在podcast上說，子女僅會繼承他不到1%的財富。也強調「（微軟）不是一個王朝」，希望給子女機會，讓他們擁有屬於自己的收入及成就，而不要被他的「超級好運」遮蔽前路。

根據彭博富豪指數，比爾蓋茲目前個人淨值達1,490億美元，是全球第六富豪。

創業 子女 比爾蓋茲

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