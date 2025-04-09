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核能發電需求暴增 國際組織：擴大投資鈾礦

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

經濟合作發展組織核能署（NEA）與國際原子能總署（IAEA）8日發布最新「紅皮書」說，世界必須「立即」大舉投資開採鈾礦，以因應核能發電暴增的需求。

這項每兩年發布的報告預測，在「高成長」情境下，到2080年代，已知鈾礦資源將耗竭一空。這種情境假定，2050年之前，核能發電容量將比2022年水準躍增130%，並持續居高不下。

報告指出，「現有鈾資源足以」支撐這種成長，但要滿足需求仍需「投資新的探勘、開採作業及加工技術」，且「必須立即開始努力確保中期內取得充足鈾供應」。

愈來愈多國政府和企業正轉向核能，作為低碳和可靠供電來源。美國、英國和南韓已在2023年聯合國氣候峰會承諾，將在2050年前，把核能發電容量提高到原先的三倍。微軟、亞馬遜等企業也加碼投資核電，以驅動發展人工智慧（AI）所需的新資料中心。

今年元月IEA即表示，核能發電已進入「新紀元」，全球對核電的興趣已升至1970年代以來最高水準，自2020年起的三年期間，核能投資額幾乎逐年增加將近50%。

核能 核電

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