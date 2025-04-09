全球股市大屠殺 馬斯克身價跌 巴菲特逆勢增
川普關稅自上周四起一連三個交易日血洗全球股市，彭博億萬富豪排行榜上的富豪，如今只剩少數人今年來財富還有成長，「股神」巴菲特是其中之一。而川普「第一麻吉」特斯拉執行長馬斯克，7日身價跌破3,000億美元，是去年11月以來首見。
根據彭博億萬富豪榜，今年截至7日巴菲特個人淨值增加115億美元，至1,535億美元，排名上升至全球第四，也是前20大富豪中目前唯二財富不減反增者。另一位是排名第19的萊雅集團（L'Oreal）女繼承人梅爾斯，她的財富增加了18億美元。
隨特斯拉股價7日續跌，馬斯克財富單日損失44億美元，降至2,978億美元，今年來蒸發1,347億美元。馬斯克現在仍高居彭博排行的全球首富，身價比排第二的亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯多出約1,000億美元。
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