應對川普關稅 美光部分產品擬加收費用

路透引述四名知情人士報導，美國晶片製造商美光（Micron）已告知美國客戶，計劃周三（9日）起對部分產品額外收費，以應對川普的新關稅。

美光的海外生產基地主要位於亞洲，包括中國大陸、台灣、日本、馬來西亞和新加坡。

消息人士指出，美光在一封信中通知客戶，雖然川普上周宣布對半導體產品（占美光產品組合的一部分）免徵關稅，但關稅適用於記憶體模組和固態硬碟（SSD）。

他們表示，這些產品現在將額外收費。

這呼應了該公司3月21日法說會上的說詞，當時美光高層表示，打算在關稅造成衝擊的領域，把成本轉嫁給客戶。而且才在不久之前，美光3月底時通知客戶，由於需求增加的情況難以預測，所以針對所有產品領域提高報價。

一名亞洲NAND模組製造商的高階主管說，他們正採取類似於美光的做法，「若他們不想要承受這些稅目，我們就沒辦法出貨，我們無法為你們政府的決定負責」，「有著如此的稅率，沒有公司能慷慨地說『我來承擔』。」