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美股早盤強勢反攻！道瓊彈1300點、輝達飆7% 台積ADR也嗨了
市場期盼美國能達成協議，以降低關稅，美股擺脫2020年來最激烈的三天殺盤，8日早盤強彈，道瓊工業指數開盤時飆漲逾1,300點。
道瓊工業指數早盤大漲超過1,000點、或3.3%，標普500和那斯達克綜合指數也都攀升至少3%，費城半導體指數更大漲4%；台積電ADR走高3%。輝達（Nvidia）在科技七雄中領漲，早盤躍升7%。特斯拉彈高4%，蘋果也一反過去三個交易日暴跌19%的慘況，早盤上揚3%。
美國總統川普8日在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上寫道，與南韓代總統韓悳洙電話熱線，對話不錯，並說中國大陸也急切想達成協議。美國財長貝森特同日受訪時說，約有70國與美國展開關稅協商，要是他們的提案切實可行，可望達成一些不錯的協議。
部分交易者認為，這也許暗示川普願意緩和立場，因此重回風險資產購股。
然而，股市前景黯淡的警告不斷增加，貝萊德策略師將美股評等，從「加碼」降至「中立」。高盛也說，由於衰退風險提高，股市拋售可能會演變成長期的周期性熊市。
布朗兄弟哈里曼公司（Brown Brothers Harriman）策略師哈達德說，川普當局示意願意談判貿易協定，儘管如此，美國關稅威脅持續，仍帶來廣泛的不確定性，潛在報復措施的規模，仍有可能重創全球經濟，重點是風險資產的安慰性反彈，也許為時短暫。
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