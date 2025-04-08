抵制大陸低價電視空襲 三星、LG用「AI TV」宣戰

抵制大陸低價電視的空襲，三星電子和LG電子，用人工智能（AI）電視反擊，戰略是透過根據用戶喜好推薦內容、自動調整畫質及聲音、實時翻譯等內置多種AI功能的高階電視，守住高附加值市場。

南韓東亞日報報導，三星電子7日在首爾瑞草區三星江南舉行新產品上市活動「Unbox&Discover 2025」，並公開了AI TV的新陣容。三星電子將AI電視陣容從去年的9個系列34個型號，增加到了今年的14個系列61個型號。

先前AI電視只在Neo量子點發光二極管（QLED）及有機發光二極管（OLED）等頂級產品群中引進，但此次範圍擴大到中上級的QLED 8K、The Frame畫壁藝術電視等上。

三星電子影像顯示器部事業部長龍錫宇表示，雖然預計今年銷售數量很難增加，但將以高階產品為中心提高市場占有率。三星電子韓國總管副社長林成澤指出，今年已經具備了完整的陣容，搭載了Vision AI等強大的功能，有勝算。

Vision AI是電視掌握用戶的喜好和意圖後，提供個人化體驗的技術。三星電子AI TV提供內容推薦、實時翻譯、畫質、聲音優化等多種功能。

LG電子當天繼南韓、北美之後，在歐洲正式推出了強化AI功能的2025年型OLED電視。LG電子從本月開始在英國、德國、瑞士、匈牙利等8個國家銷售OLED電視新產品。

LG電子強調，將以差別化的「五大AI功能」為先導，加強高階電視的領導力。AI TV新產品將支持分析不同時間段的使用模式，提出「觀看足球精彩場面」、「連接遊戲控制台」等針對性關鍵詞的「AI導購員」、根據用戶喜好設定畫面和聲音的「AI訂製魔法師」等功能。

另外，圍繞南韓OLED電視市場的主導權，三星和LG之間還展開「心理戰」。三星電子方面指出，「業界最高水平的三星OLED電視今年將在南韓占據第一的位置」，「三星電子的77吋以上南韓市場占有率將達到60%。」

對此，LG電子反駁道：「三星電子公布的數據沒有反映LG BestShop和訂閱銷售量，與實際存在差異。透過家電流通業界掌握的情況來看，今年前3月三星的實際銷售量只有LG的三分之一。」