「瘋狂星期一」美債暴跌示警：慎防LTCM式流動性危機來襲

美國股市8日跌勢終於趨緩，華爾街危機解除了嗎？分析師指出，美國公債市場釋出令人憂心忡忡的訊息，讓人不禁聯想起2008年雷曼兄弟倒閉掀起金融海嘯後的一段短暫的喘息時期--直線墜崖式資產價格崩跌告一段落，但慎防呈骨牌效應顯現的金融危機可能展開。

股債劇震非比尋常 恐慌指數飆

華爾街8日遭逢「瘋狂星期一」。美股開盤走勢又直線下墜，最誇張的莫過於科技股為主的那斯達克100指數一開盤就暴跌4.5%，但在白宮考慮延後實施關稅以利談判後躍漲9.4%，消息被否認後隨即重挫6.2%，終場卻小幅收漲0.2%。

同日，美國公債市場也是劇烈擺盪，在市場避險氣氛濃厚下，8日竟然暴跌收盤。道瓊市場數據顯示，美國10年期公債殖利率收盤激升大約17.2個基點，躍上4.16%，寫下近一年來最大單日殖利率升幅紀錄。

債券價格與殖利率呈反向關係，1個基點等於0.01%。

此外，有債市版「恐慌指數」之稱的ICE美銀MOVE指數8日衝上125.7，觸及2025年新高水準，也反映出市場充斥不安氣氛。

彭博資訊報導，這種市場波動性非比尋常，上一回美股主要指數單日波動幅度如此劇烈，是在2015年北京放手讓人民幣貶值引發全球市場動盪。即使在新冠肺炎疫情那波市場賣壓，震盪幅度也沒這麼極端。

美股8日走勢近似2008年10月10日

不過，記憶所及更近似8日「瘋狂星期一」的過往實例，應該是2008年10月10日星期五。那天，美股市況也是劇烈震盪，標普500指數早盤走勢有如卡通人物威利狼那般從懸崖直線墜下，收盤指數卻幾乎持平。

然而，這未必是美股已觸底的證據。股市像最近幾天這樣崩跌後，往往需要一段時間探底，例如海嘯過後費時整整五個月，真正的底部才浮現。不過，直線墜崖式的那段跌勢已結果，而走勢詭異的那個周五正是「結束的開始」。

美國公債賣壓狂湧敲響警鐘

對照今天的情況，最令人擔心的是公債市場傳出的訊號：美國公債8日承受巨大的賣壓。

--是外資大舉拋售美債造成的嗎？從美元8日小幅挺升觀之，不太可能是外資賣壓造成。

--是基金減碼債券、轉進股票嗎？基於美股8日走勢茫然失去方向，這種說法也不可信。

美國30年期公債8日遭遇的賣壓為新冠疫情爆發以來最大，單日殖利率升幅這麼陡，自2010年迄今只見過六次，而這六天都是市況最嚴峻、風險最高的時刻。

一個合理的推論是：某處似乎有某人被迫拋售持有的美國公債變現應急。

1998年LTCM倒閉教訓

這又令人聯想起1998年俄羅斯債務違約、牽連避險基金「長期資本管理公司」（LTCM）陷入財務危機終致倒閉的案例。這個避險基金巨人一垮台，掀起的骨牌效應重創市場，直到美國聯準會（Fed）出手紓困並緊急降息才止血。後來，每一波市場賣壓湧現，就令人懷疑不知哪個大型投資機構可能陷入麻煩，觸動資產賣壓層層崩瀉而下。

現在確實有理由擔心。美國總統川普的關稅炮火向全球掃射，觸動全球市場崩跌的速度和幅度之大，已讓經濟學家密切關注金融市場是否出現流動性危機的徵兆。

金融危機每每肇因於金融機構出狀況，這回導火線是川普2.0貿易政策引發市場動盪。Exante Data創辦人諾維格說：「這有點像是慢慢轉向那個（危機）方向。關稅實施愈久，我們愈可能看到銀行承受壓力，更多的股票也將向下沉淪。」

專家緊盯避險基金「基差交易」

諾維格指出，向來被視為資金安全避風港的美國長天期公債，日前竟遭受賣壓，就值得提高警覺。他說，公債「本應提供投資人一些保障，但現在卻不管用，這令人相當不安」，而美國和英國公債都發生同樣的狀況。

阿波羅全球公司首席經濟學家斯洛克正密切注意避險基金領域，尤其關注債券「基差交易」（basis trade）--基金經理人運用槓桿，押注不同的現金債券（cash bond）、期貨和美國公債。「基差交易」運用附買回交易（repo）進行，涉及高槓桿風險，一旦出問題，就可能在美國公債和利率市場激起漣漪效應，

斯洛克推測，美國公債市場日前怪異的走勢，也許就是「基差交易」出差錯的外顯症狀之一。