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能源智庫：2024年全球再生能源發電占比32% 創新高

中央社／ 倫敦8日綜合外電報導

能源智庫Ember今天發布報告指出，2024年再生能源發電量在全球電力供應中占32%，創歷史新高。受到熱浪和資料中心影響，去年整體電力需求成長4%。

Ember電力與資料分析師葛蘭姆（Euan Graham）告訴路透社，由於美國總統川普祭出大規模關稅引發貿易戰，加劇能源安全疑慮，可能進一步刺激今年的再生能源需求。

這些關稅措施導致能源和股票市場大幅下挫，引發對全球經濟衰退的擔憂。

葛蘭姆表示，雖然目前判斷關稅影響是否會波及今年的電力需求仍為時過早，但再生能源可能因此受惠。

他說：「各國正比以往任何時候都更關注自身與能源安全，我認為這讓風能和太陽能等本土再生能源變得更具吸引力。」

Ember發布的「全球電力評論」（Global ElectricityReview）報告顯示，包括風能、水力和太陽能在內，再生能源發電量在去年全球電力組合中占比達32%，超越前一年30%的紀錄。

全球再生能源聯盟（Global Renewables Alliance）執行長道格拉斯（Bruce Douglas）在隨報告附上的聲明中表示：「儘管面臨地緣政治和經濟逆風，再生能源產業去年仍新增858TWh（8580億度電）的發電量，超過英國和法國全年用電量的總和。」

報告指出，人工智慧（AI）、資料中心、電動車和熱泵使去年全球電力需求增長。此外，去年的熱浪也推升冷卻需求。

燃氣電廠占全球發電量的22%，與2023年相差不大；燃煤仍是全球最大宗發電來源，占比為34%，較前一年的36%略為下降；核能發電占9%，略低於2023年的9.1%。

再生能源 經濟衰退 電力需求

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