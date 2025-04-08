快訊

國安基金決定啟動安定市場任務 維護台股穩定

下殺突然急拉！假消息炒出2.5兆美元市值 美股昨夜「瘋狂7分鐘 」

羈押近4月百萬交保步出法院 謝宜容低頭泣：深切檢討「對不起家屬」

聽新聞
0:00 / 0:00

高盛警告：這個「極端情況」 恐致油價摜破40美元

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
高盛分析師團隊7日發表一篇名為「油價最低能跌到多少？」的報告表示，隨著全球貿易戰開打、原油供給增加，布蘭特原油有可能在「極端情境」下，跌破每桶40美元。路透
高盛分析師團隊7日發表一篇名為「油價最低能跌到多少？」的報告表示，隨著全球貿易戰開打、原油供給增加，布蘭特原油有可能在「極端情境」下，跌破每桶40美元。路透

在過去一周內兩次調降油價預測後，高盛集團表示，隨著全球貿易戰開打、原油供給增加，布蘭特原油有可能在「極端情境」下，跌破每桶40美元。

高盛分析師團隊7日在一篇名為「油價最低能跌到多少？」的報告中指出，「在一個比較極端且較不可能的情境下，若全球國內生產毛額（GDP）下滑的同時，石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）也全面停止減產，我們估計布蘭特原油將在2026年底跌破每桶40美元」。

然而，這個看法不能代表高盛目前對基準情境下的油價預測，即布蘭特原油明年12月價格為每桶55美元。

報告也指出，倘若假設一個「典型的」美國衰退情境，加上對供給面的基準預期，布蘭特原油今年12月價格預估降至58美元，明年12月則將下探50美元。

布蘭特原油6月期貨8日盤中一度揚升1%至每桶64.98美元。

國際油價近來大跌，主因貿易戰升溫加劇衰退風險與能源需求逆風，且OPEC+近日也宣布將增產。包含高盛、摩根士丹利、法興在內銀行，均已相繼調降對基準情境下的油價預測。

OPEC 油價 美國

延伸閱讀

經濟衰退疑慮增、沙國大砍亞洲原油售價 油價一度跌破60美元

鴻海績優 兩外資力挺

期原油 ETF 選逾三個月

油價摔7% 探三年低點…投資人擔憂貿易戰升級會引發經濟衰退

相關新聞

抵制大陸低價電視空襲 三星、LG用「AI TV」宣戰

抵制大陸低價電視的空襲，三星電子和LG電子，用人工智能（AI）電視反擊，戰略是透過根據用戶喜好推薦內容、自動調整畫質及聲...

高盛警告：這個「極端情況」 恐致油價摜破40美元

在過去一周內兩次調降油價預測後，高盛集團表示，隨著全球貿易戰開打、原油供給增加，布蘭特原油有可能在「極端情境」下，跌破每...

社群平台Telegram拒刪反俄羅斯政府內容 莫斯科法院開罰

根據塔斯社今天報導，莫斯科法院對社群平台Telegram處以700萬盧布（約新台幣270萬元）罰款，原因是拒絕刪除呼籲發...

川普關稅戰釀全球股災後 歐股開盤小幅回彈

美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策引發全球股災後，亞洲部分股市今天回漲，歐洲3大股市今天開盤後也小幅反彈

日股狂瀉後回神 日經指數收盤大漲逾6%

川普關稅核彈引爆全球股災後，東京股市今天止血回神，日經指數強勁反彈逾6%

巴拿馬將砸5.5億美元建「能源走廊」 加速天然氣跨洋轉運

巴拿馬運河管理局（ACP）日前宣布，將啟動戰略性的「能源走廊」建設計畫，在巴拿馬運河沿岸，興建一條經由地面輸送的天然氣管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。