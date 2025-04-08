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英飛凌收購Marvell汽車乙太網路業務 強化車用和人形機器人布局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
英飛凌執行長Jochen Hanebeck 。圖／英飛凌提供
英飛凌執行長Jochen Hanebeck 。圖／英飛凌提供

英飛凌為加速建立其軟體定義汽車的系統能力，今日宣布透過收購 Marvell Technology 的汽車乙太網路業務，補充和擴展其業界領先的微控制器業務。

英飛凌表示已和 Marvell 公司簽署了一份最終的交易協議，交易價格為25億美元現金。該交易仍需得到監管機構的批准。乙太網路是低延遲、高頻寬通訊的關鍵技術，對軟體定義汽車至關重要。此外，它還在其他相關領域，例如：人形機器人，具有重大潛力。該項投資將更進一步強化英飛凌在美國既有的業務，包括廣泛的研發活動。

英飛凌執行長Jochen Hanebeck 表示：「作為全球最大的車用半導體解決方案供應商，此次收購與我們的戰略非常契合。我們將結合這項高度互補的乙太網路技術與我們現有的廣泛產品組合，為客戶提供更全面、更領先的軟體定義汽車解決方案。此次交易也將對我們未來的盈利性增長戰略做出貢獻，包括在物理 AI 領域的新機會，如人形機器人。」

Marvell 的領先的 Brightlane™ 汽車乙太網路產品組合，包括 PHY 收發器、交換器和橋接器，支援從現今 100 Mbps 到市場領先的 10 Gbps 的網路資料傳輸率。它還支援現今以及未來車載網路所需的資料安全(security)和功能安全(safety)。

Marvell 汽車乙太網路業務的客戶包括逾 50 家汽車製造商，包括全球十大汽車製造商中的八家。強大的客戶關係包含了正在進行中，預計在2030年將達到40億美元的design-win案件，以及強大的創新路線圖，為未來的營收增長奠定了基礎。借助英飛凌與全球汽車客戶的深厚關係以及其所帶來的強勁增長潛力，預計這項業務將在 2025 年創造2.25億至 2.5 億美元的營收，毛利率約為60%。透過聯合研發能量和利用英飛凌的生產規模，預計還將產生更多的成本綜效。

Marvell 汽車乙太網路業務有數百名高素質和專業的員工，主要辦公室位於美國、德國和亞洲。交易完成後，Marvell 汽車乙太網路業務將成為英飛凌汽車電子部門的一部分。

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