快訊

國安基金決定啟動安定市場任務 維護台股穩定

下殺突然急拉！假消息炒出2.5兆美元市值 美股昨夜「瘋狂7分鐘 」

羈押近4月百萬交保步出法院 謝宜容低頭泣：深切檢討「對不起家屬」

社群平台Telegram拒刪反俄羅斯政府內容 莫斯科法院開罰

中央社／ 莫斯科7日綜合外電報導
莫斯科法院對社群平台Telegram處以700萬盧布（約新台幣270萬元）罰款，原因是拒絕刪除呼籲發動恐怖攻擊及參與推翻俄羅斯政府的抗議活動等內容。 路透
莫斯科法院對社群平台Telegram處以700萬盧布（約新台幣270萬元）罰款，原因是拒絕刪除呼籲發動恐怖攻擊及參與推翻俄羅斯政府的抗議活動等內容。 路透

根據塔斯社今天報導，莫斯科法院對社群平台Telegram處以700萬盧布（約新台幣270萬元）罰款，原因是拒絕刪除呼籲發動恐怖攻擊及參與推翻俄羅斯政府的抗議活動等內容。

路透社報導，塔斯社（TASS）引用法庭文件指出，「作為訊息資源所有者，Telegram公司（TelegramMessenger Inc.）未能刪除包含呼籲極端主義活動的訊息或頻道。」

塔斯社補充說，法庭文件列出一些頻道，內容是呼籲參與旨在推翻俄羅斯的反政府抗議，以及為協助烏克蘭軍隊而對鐵路運輸發動恐怖攻擊。

社群媒體暨即時通訊平台Telegram由於不在上班時間，並未立即回應置評請求。

Telegram總部位於杜拜，由俄羅斯出生的度洛夫（Pavel Durov）創立，擁有近10億用戶，在俄羅斯、烏克蘭與其他前蘇聯國家獲廣泛使用。

2024年8月，度洛夫因Telegram被用於詐欺、洗錢、分享兒童性虐待圖片等犯罪活動而被捕並接受調查。之後他在法國待了幾個月，今年3月回到杜拜。

Telegram 俄羅斯 烏克蘭 社群媒體

延伸閱讀

俄諜船窺海底基建 英憂遭斷電 專家籲備妥求生包

俄烏停火無下文 烏克蘭以礦產換和談

俄烏和談最新進度曝光！美烏會談結束 美俄今將磋商

擔心美國從遠端動手腳 盟邦對F-35戰機有疑慮

相關新聞

抵制大陸低價電視空襲 三星、LG用「AI TV」宣戰

抵制大陸低價電視的空襲，三星電子和LG電子，用人工智能（AI）電視反擊，戰略是透過根據用戶喜好推薦內容、自動調整畫質及聲...

高盛警告：這個「極端情況」 恐致油價摜破40美元

在過去一周內兩次調降油價預測後，高盛集團表示，隨著全球貿易戰開打、原油供給增加，布蘭特原油有可能在「極端情境」下，跌破每...

社群平台Telegram拒刪反俄羅斯政府內容 莫斯科法院開罰

根據塔斯社今天報導，莫斯科法院對社群平台Telegram處以700萬盧布（約新台幣270萬元）罰款，原因是拒絕刪除呼籲發...

川普關稅戰釀全球股災後 歐股開盤小幅回彈

美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策引發全球股災後，亞洲部分股市今天回漲，歐洲3大股市今天開盤後也小幅反彈

日股狂瀉後回神 日經指數收盤大漲逾6%

川普關稅核彈引爆全球股災後，東京股市今天止血回神，日經指數強勁反彈逾6%

巴拿馬將砸5.5億美元建「能源走廊」 加速天然氣跨洋轉運

巴拿馬運河管理局（ACP）日前宣布，將啟動戰略性的「能源走廊」建設計畫，在巴拿馬運河沿岸，興建一條經由地面輸送的天然氣管...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。