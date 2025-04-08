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英國政府要求加密雲端儲存系統「開後門」 蘋果提上訴

中央社／ 倫敦7日綜合外電報導

英國調查權法庭（Investigatory Powers Tribunal）今天證實，蘋果（Apple）正在針對英國政府要求在其加密雲端儲存系統開「後門」的命令提出上訴。

路透社報導，調查權法庭在書面裁決中表示，已拒絕英國政府要求調查權法庭對「案件細節」保密的請求。

蘋果拒絕評論，僅提及先前聲明說，永遠不會在其加密服務或設備中建立所謂的「後門」。

這裡有待解決的是關於「進階資料防護」（Advanced Data Protection, ADP）的問題，這是可由Apple的iPhone、Mac等裝置用戶啟用的功能，以確保只有他們（甚至連蘋果都無法）能解鎖儲存在其雲端的資料。

英國內政部表示不對法律訴訟發表評論，但強調存取任何個人資料都需要搜索令。

內政部的聲明指出，英國的調查權力「受到嚴格的預防措施約束，包括司法授權和監督，以保護人們的隱私」。

聲明還說：「這些權力純粹是為了預防重大犯罪和追捕罪犯，並不會影響我們對言論自由的承諾。」

「華盛頓郵報」（The Washington Post）2月率先報導，英國已向蘋果公司發出「技術能力通知」（technical capability notice），好讓英國官方可全面瀏覽蘋果用戶的加密通訊及上傳至雲端的加密檔案，即使是國外用戶也可以。

英國「金融時報」（Financial Times）隨後報導說，蘋果已提出上訴，但案件細節仍處於保密狀態。

權力 英國 蘋果 調查權

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