市況波盪 連波克夏發行日圓債殖利率也升高了

因市場劇烈震盪，至少四家日本企業已取消或延後自家以日圓計價的發債計畫，但波克夏（Berkshire Hathaway）周二照常推進發售日圓債。

這個「股神」巴菲特旗下公司周二發行七檔日圓債券，不過開出的債券殖利率利差均高於承銷商上周試探市場需求時的水準。

以10年期債為例，4月3日所報的利差區間為利率交換（swap rate）加碼80至85個基點，但根據周二交易的初步價格指引，利差已拉大至95至105個基點。

相較之下，日本企業則因債券殖利率大幅波動，無法掌握最終融資成本而選擇觀望。以日本10年期公債為例，周二殖利率一度上揚10.5個基點至1.215%，前一日則曾下滑9個基點，主要受到美國總統川普對關稅政策言詞反覆，導致投資人戒慎恐懼。

Resona資產管理公司固定收益投資主管暨首席基金經理人藤原貴志說：「巴菲特的債券對全球投資人來說具吸引力，也比較好買，而且利差似乎也拉大了。」這顯示市場能夠吸收這批發債。

他指出，日本企業所提供的利差，在波動市況下恐怕難以滿足投資人期望。

最近取消發債計畫的日本企業有三得利控股、日本通運和日清食品控股；朝日集團控股則選擇延後發債。