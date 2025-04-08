快訊

綠續推大罷免 盧秀燕籲「國難」當頭：大家應該要團結

MLB／山本由伸在川普後面擺臭臉引熱議 網：可能有投資股票

超有禮貌！武陵農場2隻黑天鵝敲門討早餐 餵食人員解釋原因

黑天鵝基金經理人說大戲還沒上場「史詩級崩盤最終將大跌80%」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
「黑天鵝」避險基金Universa Investments創辦人兼投資長史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）表示，他警告的美股大崩盤尚未到來。路透
「黑天鵝」避險基金Universa Investments創辦人兼投資長史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）表示，他警告的美股大崩盤尚未到來。路透

美股周一劇烈波動，那斯達克綜合指數終場小漲0.1%，但華爾街出名悲觀但成功的投資人、「黑天鵝」避險基金Universa Investments創辦人兼投資長史匹茲納格爾（Mark Spitznagel）認為，大戲還沒上場。

史匹茲納格爾周一說，川普關稅之後的股市暴跌並不是他一直警示的史詩級崩盤，而是大事件發生前的動盪。他預期「當一切結束時，股市將大跌80%」。

史匹茲納格爾不認為事情就這樣而已，指「這是一個陷阱」，當真正的崩盤發生，投資人會知道。但這次是嚇得投資人出場的另一次拋售。他說，「這不是世界末日。泡沫破裂時才是世界末日。這種觀點現在非常逆勢，相信我」。

他去年9月就對股市、加密貨幣和黃金將「閃崩」示警。而他2023年接受財富雜誌訪問時曾指出，散戶只需購買低成本、廣泛的指數基金，甚至在市場下跌時增持，就可以度過難關，毋需求助於複雜的交易策略。關鍵是不要過度擴大曝險部位，以至於在市場不景氣時被迫出售。

Universa在2020年第1季以4,144%的回報率登上頭條新聞，美股那年3月因疫情憂慮導致崩盤。

投資人 指數 美股 黑天鵝

延伸閱讀

台股今續跌 謝金河：台積電若跌破800元也許是機會

詹惟中去年預言股市大跌　指示「4月以後再進」揭2025年股市狀況

台股將爆出1.3兆元史詩級巨量？市場關注

亞股慘況 數10年僅見

相關新聞

黑天鵝基金經理人說大戲還沒上場「史詩級崩盤最終將大跌80%」

美股周一劇烈波動，那斯達克綜合指數終場小漲0.1%，但華爾街出名悲觀但成功的投資人、「黑天鵝」避險基金Universa ...

三星電子Q1獲利優於預期 部分因客戶應付關稅提前拉貨

南韓三星電子第1季的獲利遠優於市場預期，記憶晶片銷售穩健，智慧手機的需求也強勁，部分原因是客戶因應川普關稅提前拉貨。

《汽車咖啡坊》汽車進口關稅保護了誰？

美國川普總統丟出來的關稅核彈，台灣躲過清明假期後，收假首日股市直接墜崖式蒸發近10%...

石破茂與川普通話 美日可望優先就關稅展開協商、日股強彈逾6%

日本股市周二大漲，日本首相石破茂和美國總統川普通過電話，激勵美日可望優先就雙邊關稅達成協議的期待，也緩解外界對川普新一波...

連避險資產美公債也大跌 投資人無所不賣只要現金？

美國政府公債周一大跌，反映避險基金調降投資部位風險，投資人持續將資金轉為現金。

銅跌深後中國買家搶進 油價自近四年低點反彈、金價收低

國際油價今天（8日）盤初反彈逾1%，自周一下跌2%、下探至近四年來的低點後反彈，因擔心美國總統川普最新的貿易關稅可能會使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。